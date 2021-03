El 19 de marzo fue el Día Internacional del Artesano

Todos los 19 de Marzo, se conmemora el día del artesano. Luis Villaroel, artesano de la ciudad que realiza trabajos de artesanía regional en madera y nudo de lenga explicó que “cumplí 25 años como artesano, he podido sobrevivir en base al apoyo que he tenido de la familia, todo se puede y se logra, he podido pagar mi casa siendo artesano”.

Luis, agregó “hay logros que cumplo, con demasiado esfuerzo”.

Por otra parte, José de Maceteros Río Grande, explicó que “surgió hace un año cuando empezó la pandemia que me había quedado sin trabajo con muchas deudas que no podía pagar y lo vi en Facebook y se me dio, y por suerte a la gente le gusto mucho”.

José con neumáticos en desuso realiza macetas con diferentes diseños. No sólo vende en la ciudad, sino también en otras provincias del país. Esta artesanía lo ayudó a salir adelante ante la adversidad.