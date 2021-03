“Todavía no caigo” expresó el atleta Lima tras clasificar a los Paralímpicos

El atleta fueguino, Nicolás Lima, logró en la Copa del Mundo los puntos necesarios para representar a la Argentina en los Paralímpicos de Pekín 2022.

Detalló que “en la primera carrera hice buenos puntos para clasificar, en mi segunda carrera me caí y empeore mi promedio y en la última carrera hice 157 logrando la clasificación a los juegos”.

Nicolás expresó que “todavía no caigo, estoy como que volví y no dimensiono, no lo puedo creer”.

Además, expresó que “es un orgullo muy grande representar a la provincia y al país, estoy muy contento”.

Esta semana, el joven volvió a la provincia y fue recibido por los vecinos de la ciudad, Nicolás expresó que “me fue a recibir una caravana de familiares, amigos y gente que me ha visto entrenar en tierra mayor y fue muy lindo”

Por último, el joven detalló que tendrá descanso hasta el día 20 de marzo y luego comenzará a armar su equipo para prepararse para los Juegos Olímpicos de 2022.