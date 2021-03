STJ: El Poder Judicial ya organiza el acto de asunción de Ernesto Löffler

Aunque aún no hay fecha establecida para el evento, el Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego ya comenzó a organizar el acto de asunción del Dr. Ernesto Löffler, quien se hará cargo de una de las dos sillas que quedaron vacantes en el Superior Tribunal de Justicia tras su ampliación.

A través de un comunicado oficial, el área de Prensa de la Justicia fueguina abrió las inscripciones para que los periodistas de la Provincia puedan acreditarse para dar cobertura a un acto que, en principio, se realizaría en instalaciones del máximo tribunal.

Fuentes oficiales consultadas por ((La 97)) Radio Fueguina admitieron que aún se trabaja en una fecha estimada para el acto, aunque se prefirió iniciar la etapa de organización en virtud de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia que aún nos atraviesa.

Cabe recordar que Löffler logró hacerse con la ansiada banca tras un rápido proceso de selección que recayó en el Consejo de la Magistratura. El otro puesto aún sigue vacante y se desconoce cuándo los concejeros decidirán quién lo ocupará.

En su momento, fueron once los candidatos para los dos espacios creados por la Legislatura y solo Löffler logró uno. Ahora, el proceso debe comenzar «de cero» y para esto ya se ha llamado a los postulantes a inscribirse.

Quitando al flamante miembro del Tribunal, a la anterior convocatoria se presentaron cinco mujeres: la actual jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano, la ex fiscal Karina Echazú, la funcionaria judicial de Ushuaia Claudia Gallo y la abogada de Buenos Aires Eloísa Raya de Vera. También lo hicieron el juez de cámara Anibal Acosta, el ex legislador provincial Manuel Raimbault, el abogado y ex titular del Servicio Penitenciario Diego Vernaz, el actual vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Miguel Longhitano y el abogado de Buenos Aires Luciano Laise.