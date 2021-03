Polémica: El Director del CPET reconoce que no se cumplieron los protocolos

Esta mañana, causó sorpresa en la comunidad toda la medida adoptada en el Colegio Provincial de Educación Técnica (CPET), que prácticamente suspendió las clases en el turno mañana ante la aparición de casos sospechosos de coronavirus.

Sin embargo, fueron las propias autoridades las que confirmaron hoy que las clases no fueron canceladas, sino que fueron los docentes los que decidieron retirarse del establecimiento al «no sentirse seguros».

Así lo confirmó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina el director de la escuela, Oscar Plaza, quien admitió: «No es esta la medida que debió haberse tomado de acuerdo a los protocolos».

«Entiendo a las personas, uno se siente inseguro, entre ellos yo, pero el protocolo indica que ante un caso sospechoso a quien se aísla es a ese curso y no a ese turno y mucho menos a todo el colegio», explicó.

«La decisión del personal fue que no se sentían seguros y por eso se retiraron. Ya informé a mis superiores, ya están todos al tanto», señaló, y agregó: «Lo que me preocupa es que circula la versión de que la CEPET está cerrada y esto no es así. No tendría por qué no haber clases, ni en este turno ni tampoco en la tarde».

En este caso en particular, los casos sospechosos corresponden a un directivo y a un preceptor, por lo que debió haberse activado el protocolo que indica que «los posibles contagiados deben retirarse por sus propios medios» y «dar aviso a la institución educativa» y en ningún momento habla de la suspensión de actividades.