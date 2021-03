Villegas: ‘Hay funcionarios que no le transmiten la realidad al gobernador’

El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, mostró distancia de la postura del gobierno provincial y criticó la situación en torno al estado de los edificios escolares que complicaron el inicio del Ciclo Lectivo 2021.

‘Tenemos que seguir luchando para que nuestros establecimientos educativos estén en condiciones, por más que se molesten algunos y que las autoridades del Ministerio de Educación sean previsibles en sus decisiones para que el personal de los establecimientos educativos pueda organizar la vuelta a clases y para que cada grupo familiar pueda tener cierta previsibilidad en la organización de su familia’, pidió.

En ese sentido, admitió que ‘hoy hay marchas, contramarchas, se decía que el 1 de marzo iban a comenzar las clases cuando se sabía que los establecimientos no iban a estar en condiciones. Esto se lo transmitimos al gobernador y la vicegobernadora también se lo manifestó a fines de enero y fue lo que ocurrió en los hechos’.

‘Nosotros recorrimos las escuelas con legisladores de otros bloques políticos, como los legisladores (Andrea) Freites y (Federico) Sciurano, y yo ya había recorrido antes personalmente los establecimientos’, recordó acerca de la actividad desarrollada hace unos días, al tiempo que lanzó una sugestiva frase: ‘Hay que cuidarlo al gobernador y a la vicegobernadora, transmitiéndoles la realidad y parece que esa realidad no es la que le transmiten algunos funcionarios’.

Afirmó que ‘hay establecimientos donde ni siquiera se han pintado las aulas de primer grado. Eso me genera calentura, hablando liso y llano. Dicen por un lado que se han invertido 250 millones de pesos en los establecimientos para la mejora de la infraestructura educativa y, por otro lado, ni siquiera pintaron las aulas a una escuela primaria de Ushuaia’.

‘Los establecimientos educativos tienen que estar en las mejores condiciones posibles y hay plata para poder hacerlo. Se afectan recursos, porque se habla de 250 millones invertidos, y yo invito a cualquier ciudadano a hacer un recorrido. Si hacemos la cuenta, serían más de dos millones por establecimiento, pero que vayan a ver cómo están’, fustigó y sumó: ‘Eso me calienta y actúo en consecuencia. Mi mejor aporte a la coalición de gobierno que he ayudado a construir es hablar hacia adentro en el momento en que tengo que hablar y cuando no se me escucha, tratar de poner estos temas en la agenda pública para que mejoremos la gestión’.

Y aclaró: ‘Este no es un enojo en términos personales. Nosotros hemos pedido a algunas áreas que aceleren y mejoren los tiempos de actuación y hemos dado las herramientas legislativas para que puedan trabajar de la manera más expeditiva. El año pasado ayudamos con los bloques de la oposición acompañando herramientas legales importantes que facilitaron la actuación del Poder Ejecutivo’.

‘Esta no es una diferencia con el gobernador. Uno trata de cuidarlo de la mejor manera, tanto al gobernador como a la vicegobernadora, porque son los representantes de esta coalición, pero cuando en el medio no hay soluciones concretas a los problemas de la gente, voy a poner una voz crítica porque creo que es el mejor aporte que puedo hacer a la coalición’, cerró.