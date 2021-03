Jubilados plantan 100 árboles en homenaje a la ciudad

La iniciativa es del Centro de Jubilados y Pensionados Aylínn, a cargo de Irma “La Tota” Castellano, quienes plantarán cien árboles con motivo del Centenario de la ciudad. La tarea se realiza de manera conjunta con los Centros de Jubilados Río Grande y San Vicente, y las secretarías de la Mujer, Género y Diversidad; de Desarrollo Económico y Ambiente y de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande,

Funcionarios y funcionarias municipales, se reunieron con jubilados y jubiladas en la zona adyacente al Cristo, donde se construye la extensión de la bicisenda hacia el norte de la ciudad, para plantar los primeros 20 ejemplares de Álamo que embellecerán la banquina de la Ruta Nacional Nº3.

Participaron también de la actividad Yésica Garay, directora de PAMI en Tierra del Fuego; Erica Verón, Jefa de PAMI en Río Grande; y la Senadora Nacional Eugenia Duré.

La Secretaria de la Mujer Género y Diversidad, Alejandra Arce, señaló que “es una iniciativa del Centro de Jubilados Aylin, que está compuesto mayoritariamente por mujeres, y ellas querían dejar algo a la juventud, a la posteridad, en el marco de los cien años de la ciudad”, y agregó que “nos pareció algo muy hermoso para nuestra ciudad y para estas nuevas obras que van a estar de este lado, para las cuales ya van a estar los árboles colocados”.

Expresó que “estamos realmente contentas de acompañar este tipo de iniciativas que mejoran el ambiente, embellecen nuestra ciudad y además de acompañar a las adultas mayores en esta idea que tuvieron”.

Por su parte, Irma (La Tota) Castellano, señaló que “es una iniciativa que se me ocurrió a mi por los cien años y la iniciamos desde el Centro de Jubilados Aylín, el cual yo presido. Me pareció una cosa linda, yo no me voy a poder sentar a la sombra de estos árboles pero hay mucha gente joven que los va a poder disfrutar; yo agradezco a la gente del Municipio por habernos acompañado, quedaron muy lindos y ya los van a ver crecer y van a decir: había una vez una viejita que se le ocurrió plantar todos estos árboles, mirá que lindos que están”, enfatizó Irma.

Finalmente, el subsecretario de Ambiente y Espacio Público, Rodolfo Sopena, detalló que “con motivo de la inauguración en los próximos días de la extensión de la bicisenda, desde el Cristo hasta la zona de la cantera Santa Rita y a través de la iniciativa de La Tota, hemos iniciado la plantación que en principio será de cien árboles pero que se extenderá con otras intervenciones a lo largo de toda la obra nueva de la bicisenda”.