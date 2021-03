Reforma constitucional: Pérez se mostró cauto y pidió saber «de qué se trata»

El intendente del Municipio de Río Grande, Martín Perez, fue cauto al referirse sobre la propuesta del gobernador Gustavo Melella de llevar adelante una reforma de la Constitución de Tierra de Fuego.

Tras abrir formalmente la 2° edición de la Expo Mujer, el intendente comenzó diciendo que ‘cualquier tipo de reforma se debe llevar adelante sobre la base de consensos, que tienen que estar presentes para una reforma de esa magnitud’.

‘Para el consenso se necesita diálogo, poner los temas sobre la mesa y no solo la necesidad de un gobierno, sino también de los municipios’, reconoció y añadió: ‘Yo no estoy en contra de reformar leyes, he sido diputado y así lo hemos hecho. Siempre estamos dispuestos al diálogo, al consenso, pero necesitamos saber de qué se trata, hacia donde se apunta’.

Además, precisó que ‘tal vez la reforma constitucional pueda influir positivamente en las autonomías municipales y terminar con este retaceo de fondos permanente. Si es así, si se da la posibilidad y podemos discutir esos temas, bienvenido sea’.

‘Nosotros nos enteramos por el anuncio del gobernador, pero insisto, no estamos cerrados al debate, hay que aggionarse a los tiempos que corren, pero hay que hacerlo sobre la base de un consenso’, remarcó.

Y sumó: ‘Modificar la Constitución provincial no es un tema menor, hay que llamar a Convención Constituyente, hay que hacer elecciones y eso implica mucho dinero. No sé si estamos este año realmente en condiciones de llevar este año una elección de esa naturaleza, más aún cuando se está discutiendo a nivel nacional la suspensión de las PASO’.

Para finalizar, el mandatario riograndense destacó que ‘deberíamos sentaros y discutir este tema todos en una misma mesa porque todavía yo no sé cuál sería el alcance de una eventual reforma de la Constitución provincial’.

Con información de Hábil Declarante