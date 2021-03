Malestar en ATE por el traslado de POMYS a otras instituciones

«Notificamos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación para hacer una asamblea informativa a las 11:00 horas para pedirles explicación a la Ministra sobre cuál es la razón y motivo de sacar a los compañeros”, indicó y agregó que «esto es un atropello a los compañeros».

Sonia Paredes, una de las afiliadas del personal POMyS, resaltó que “ayer a las 18:00 horas, la dirección de POMyS se comunicó con nosotros diciéndonos que íbamos a ser afectados a otras instituciones”, y opinó: “Yo no estoy en desacuerdo, sé que falta gente, que estamos en Pandemia, yo te entiendo todo. Pero no puede ser que nos saquen a nosotros que estamos en nuestro lugar de trabajo cumpliendo nuestra función”. Puso de manifiesto también su molestia hacia la incorporación de nuevas empresas privadas al jardín y se preguntó: ¿Por qué no llevan las empresas privadas a las instituciones que faltan? Llevo 15 años en el jardín”.

Junto a otros porteros, comentó que ellos mismos fueron parte del armado del protocolo para el inicio de clases y luego los notificaron informalmente por Whatsapp diciendo “vos mañana tenés que ir a tal lugar”. “No entiendo porque viene una empresa a quitar el lugar de los POMyS, nosotros no nos negamos a trabajar”, finalizó.