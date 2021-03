Se terminó: Ya no hay prórroga por COVID-19 para las licencias vencidas

Río Grande.- El Subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Diego Radwanitzer, fue consultado por ((La 97)) Radio Fueguina sobre la situación de la prórroga para gestionar la licencia de conducir.

“Debido a la pandemia por el COVID-19 desde marzo del año pasado, la decisión del intendente Martín Pérez ha sido prorrogar las licencias para que los vecinos no tengan inconvenientes a la hora de circular como al tiempo de tramitar su seguro y demás cuestiones”, introdujo el funcionario municipal.

Agregó en ese sentido que “la prórroga que se había dado era del 15 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2020. Es importante recalcar que a partir del primer día hábil del 2021 ya no hay prórroga en vigencia, salvo aquellas vencidas el año pasado, en cambio las vencidas en 2021 se ven obligadas a tener que renovar sus licencias como corresponde en tiempo y en forma”.

Radwanitzer confió que “tuvimos que trabajar mucho para poder triplicar la cantidad de turnos que ponemos a disposición de los vecinos y poder satisfacer la demanda existente en la ciudad y justamente hemos inaugurado una boca de expendio de otorgamiento de licencias en la Margen Sur de la ciudad y la última oficina fue el Anexo II en el CGP Padre Zink en donde hoy ya hay dos bocas de expendio”.

Recordó que el año pasado “en el marco de la pandemia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha emitido una resolución por la cual facultaba a cada jurisdicción a tomar una decisión y en nuestra ciudad el Intendente ha tomado la decisión de prorrogar por un año las licencias”.

Agregó que “al comenzar el 2021 y viendo las necesidades y la demanda, evaluamos que estábamos en condiciones de retomar el trabajo y la gente puede ver que si entra al turnero de la página web del Municipio de Río Grande (www.riogrande.gob.ar) puede ver que hay turnos para los próximos días”.

Detalló como ejemplo que “si a un vecino se le venció la licencia en agosto del 2020, la tiene en vigencia hasta agosto del 2021; es decir, no tiene urgencia en ese sentido, lo propio podemos decir de quien se le venció la licencia en diciembre de 2020 tiene vigencia hasta diciembre del 2021, siempre tiene un año porque lo hizo en el período de prórroga; en cambio los que tienen la licencia vencida desde el primer día hábil de este 2021 son los que tienen más urgencia de renovarlas y lo importante es que podemos tramitarlas con total normalidad”.

Sobre este punto el Subsecretario de Gestión Ciudadana aseguró que el flujo de personas es importante. “Estamos viendo con satisfacción que en los tres centros de expendio de estas licencias la llegada de público es constante y estamos satisfaciendo la demanda; en época de cuarentena tuvimos que reducir la atención a 40 turnos diarios y hoy estamos por encima de los 120 turnos, con lo cual como mencioné se ha triplicado la capacidad de atención”.

De este modo, no solo están atendiendo la demanda diaria, sino también “las que nos han quedado pendientes por la propia pandemia”.

Radwanitzer advirtió que al no estar vigente la prórroga para la renovación de licencias de conducir todos aquellos conductores que tengan el vencimiento a partir de este año o estén a punto de vencerse, deberán renovarlas indefectiblemente para evitar consecuencias como multas o decomiso de vehículos.

“En cada carnet está impresa la vigencia y el vencimiento de la misma y es la que deben respetar en cada caso”, recordó.

Consultado sobre aquellos vecinos que estaban bajo el beneficio de la prórroga y tuvieron algún inconveniente con el seguro en caso de un accidente o siniestro vial, el funcionario municipal puso a disposición las resoluciones que respaldan al conductor para que pueda accionar ante las compañías de seguro ya que tienen la obligación de cubrirlos si ocurrió en el marco de la prórroga por vencimiento de licencia.