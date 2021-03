En la apertura de sesiones, Melella habló de una «reforma de la Constitución»

Frente a un grupo de parlamentarios, el gobernador Gustavo Mellela inauguró hoy el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura fueguina.

Tras realizar un repaso de los logros alcanzados en el 2020 y repasar los avatares de la pandemia, el mandatario provincial realizó anuncios que incluyeron el llamado a licitación para un centro de medicina nuclear o la implementación de una tarjeta que permita a los beneficiarios de módulos alimentarios realizar sus propias compras.

Sin embargo, hubo un fragmento de su discurso que llamó la atención de todos y es que Melella mencionó la posibilidad de impulsar no solo una reforma administrativa, sino también una reforma de la Constitución Provincial.

«Esta pandemia nos llama a pensar en una reforma administrativa, pero también nos llama a pensar en una reforma de la Constitución», indicó, y agregó: «Tenemos una Constitución joven, pero el mundo ha cambiado, no es más el mismo; el país no es el mismo y la provincia no es la misma».

Si bien aún no se conocieron más detalles y rápidamente Melella pasó a otro tema, crece la expectativa en la clase política y la ciudadanía por conocer en qué puntos se centrará esa modificación que pretende realizar el Gobernador.