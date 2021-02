La realidad de las empleadas domésticas 

La referente de las trabajadoras de casas particulares en Tierra del Fuego, Dora Sánchez, detalló la situación del sector, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, los acuerdos salariales y los pormenores de la actividad.

Sánchez comentó que se está trabajando en la incorporación de las empleadas domésticas de Tolhuin a la tarjeta de descuentos +U, de la ciudad de Ushuaia, siendo que las trabajadoras de la capital “ya lo han conseguido”.

“Ahora se suman las compañeras de Tolhuin y la que esté interesada en adquirirla, en formar parte que se comuniquen conmigo al 2964-613339 y ahí empezaré a armar el listado, lo presentaré a la gente de Ushuaia y después lo entregaremos a la tarjeta”, mencionó la dirigente, y agregó que “si bien es un trámite que se puede hacer en forma personal, hace falta una aprobación, pero yo al presentar el listado ya quedamos en acuerdo con la Municipalidad para aprobar directamente y, después, se entregarán los plásticos cuando lleguen a la provincia”.

Respecto del salario, Sánchez pidió a sus compañeras que se mantengan atentas porque se informará pronto el último acuerdo salarial realizado. Señaló que “están los valores nacionales acordados en paritaria y ahora a partir de marzo está el último porcentaje de aumento».

Sin embargo, la trabajadora remarcó que “el valor del incremento quedó muchísimo atrás de la inflación”, y detalló que “se nos ha dado el 28% de aumento en tres tramos, que fue en diciembre, en enero y en abril”.

“Quedamos re mal, tenemos el 28% también por zona, nada que ver a lo que es el porcentaje de inflación”, destacó Sánchez.

Con relación a la cantidad de personas que integran el rubro en la isla, la dirigente del grupo Unión de Empleadas Domésticas de Tierra del Fuego comentó que cuenta con un listado que viene confeccionando hace años, pero que no existe ningún registro oficial, siendo que la mayoría de las trabajadoras no están blanqueadas en el sistema tributario.

Acerca de los subsidios del plan PROGRESO, establecidos por ley, Sánchez indicó que han podido acceder al último subsidio de los tres pagos que se brindaron en 2020.

“Lo hemos empezado a cobrar el 4 de enero, no sé cómo encuadraremos este año, si es que se volvió a dar, cuáles serán los requisitos, si serán los mismos o se modificará, pero vamos logrando pasitos de a poquito”, expresó la dirigente, y subrayó como principales objetivos la registración de todas las empleadas, la obra social y el pago en tiempo y forma. En ese sentido, dijo que “el trabajo está muy precarizado”.

“Hemos accedido a la última cuota del subsidio solamente del año pasado, que la documentación se entregó en noviembre, esperemos este año tener la información, ya estamos en contacto con la gente de Desarrollo, así que yo informaré si nos vuelven a dar y en qué condiciones, porque no hay oficina de obra social en la provincia”, explicó la trabajadora de casas particulares.

A su vez, amplió que “gracias a la legisladora Laura Colazo nos hemos enterado de la inclusión en la ley PROGRESO, si no, no nos íbamos a enterar, porque al no haber un gremio constituido en la provincia no hubo a quien comentarle, entonces nadie se enteró, y por eso hemos perdido las dos primeras cuotas”.