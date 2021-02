Detalles de la «Operación 9420», que terminó con 4 detenidos y el secuestro de 3,5 kilos de marihuana

La Jueza Federal Mariel Borruto definirá en los próximos días la situación procesal de cuatro jóvenes que fueron detenidos en torno a una causa de narcotráfico que se inició a partir de una investigación del personal de la División Narcocriminalidad de la Policía de la Provincia, que hizo una serie de seguimientos y derivó en la denominada “Operación 9420”.

El Juzgado Federal instruye un expediente por el delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, a partir de la cantidad de droga secuestrada, que fueron 3 kilos de marihuana, compactada en cinco paquetes. La denominación de “Operación 9420”, obedece al Código Postal de Río Grande, ya que la droga era recibida vía encomienda.

En el caso están imputados Fernando Javier Giles Quinteros (27) Luca Uriel Steseens (25), José Ignacio Navarro (29) y Darian Andrés Chávez Colazo (26); y la mujer de uno de ellos, cuyos datos filiatorios no trascendieron. Todos fueron indagados y sólo dos de ellos prestaron declaración para desligar toda responsabilidad en el delito que se les imputa.

De acuerdo a lo informado desde la Policía, el viernes, en horas de la noche se hizo un seguimiento de un automóvil Ford Fiesta, ocupado por Fernando Javier Giles Quinteros y Luca Uriel Steseens. En la esquina de la avenida Belgrano y calle Moyano se procedió a la detención del rodado y, con la orden judicial pertinente, se hizo una requisa del mismo, donde se encontraron los cinco envoltorios conteniendo una sustancia verduzca, que al ser sometido al narcotest dio positivo para marihuana.

El operativo continuó con el allanamiento en los domicilios particulares de Giles Quinteros y Steesens, donde se logró el secuestro de más elementos de interés para la causa y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Producto de la investigación se realizaron dos allanamientos más, uno en la zona de Chacra XIII sobre una vivienda donde se encontraron numerosos elementos de fraccionamientos, semillas, brotes de plantas de cannabis, macetas acondicionadas para el sembrado y lámparas. En el domicilio de otros de los imputados se procedió al secuestro de drogas sintéticas.

Con todos los elementos recabados, el lunes los cuatro imputados fueron trasladados a dependencia de la Comisaría Primera, para ser indagados por la Jueza Federal, la cual se realizó a través de teleconferencia. Tres de ellos fueron asistidos por el Defensor Oficial, en tanto que Giles Quinteros contó con la asistencia del abogado particular Alejandro de la Riva.

En la audiencia, sólo José Navarro y Darian Chávez Colazo accedieron a prestar declaración para defenderse de las imputaciones. Ambos admitieron ser personas que consumen drogas, pero rechazaron toda imputación respecto a que se dediquen al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Giles Quinteros y Steseens se negaron a declarar, siguiendo el consejo de sus abogados.

Por estos días corre el plazo de los 10 días hábiles que tiene la jueza Mariel Borruto para resolver la situación procesal de los cuatro masculinos imputados en el caso, más la mujer de uno de ellos, quien quedó vinculada, por sospechas, pero no se ordenó su detención.

