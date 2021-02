ASOEM recibió con reservas la noticia del aumento salarial

“Tenemos que analizar cómo se aplican esos 55 mil pesos”, condicionó Gustavo.Morales, respecto del incremento salarial a municipales anunciado ayer por el intendente Martin Pérez.

El Secretario General de ASOEM destacó que el anuncio de 55 mil pesos como piso mínimo para los empleados municipales “en principio es bueno”, pero que hay que analizar “como se aplicarán para las distintas categorías, su inclusión al Básico y con respecto a la antigüedad”.

Morales estuvo presente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de esta ciudad y siguió atentamente el discurso del intendente Martín Pérez.

“A mi me parece bárbaro que ningún empleado municipal cobre menos de 55 mil pesos, ahora tenemos que ver cómo se van a ir dando esos 55 mil pesos y aparte el aumento salarial de todos los empleados municipales”, observó Gustavo Morales.

El dirigente gremial agregó que “los 55 mil pesos son la base, pero de ahí hay que ver cómo vamos a seguir con los otros aumentos de distintos tipos para los empleados municipales”.

Dejó entrever que aún no se ha discutido con ASOEM sobre cómo se va a dar este aumento, “si va a ser de base (al Básico) y si así y todo se van a ir dando los aumentos que posiblemente a futuro vayamos arreglando también, no es tampoco de que se le vayan quitando de los 55 mil pesos del aumento total va a tener la base de 55 mil pesos”.

Insistió en que “hay que ver cómo se va dando, pero como para arrancar es bueno porque ningún empleado municipal va a cobrar menos de 55 mil peso, pero de ahí veremos para las demás categoría y para la antigüedad. A los que no tienen ningún ítem ni antigüedad les viene bárbaro, pero tenemos que pensar también en las demás personas que también trabajan para el Municipio”.

“Hay que evaluar todo porque no sabemos cómo se aplicarán los aumentos en las distintas categorías, tenemos que ver también el impacto de la inflación en febrero y que no se vaya comiendo el sueldo la inflación”, advirtió.

Entendió Gustavo Morales que “recién estamos arrancando la discusión, tenemos que comenzar a finiquitar todo esta semana que viene, para lograr un buen acuerdo salarial, para cobrar los aumentos con el mes de febrero”.

Recordó que el año pasado “el aumento salarial fue de entre el 28 al 30 por ciento y la inflación estuvo entre el 36,8 y 38,6, no fue malo el aumento, lo que pasa es que la inflación se disparó y nosotros tenemos que manejarnos con el INDEC, no podemos reclamar sobre la nada”.

