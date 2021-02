ASOEM quiere acordar una suba salarial para el mes de febrero

El secretario General de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM ), Gustavó Morales, se manifestó conforme con el diálogo mantenido hasta el momento con la Intendencia. Sostuvo que se busca llegar a un acuerdo para los primeros seis meses de 2021, que podría aplicarse los primeros días de marzo, con el pago de los sueldos de febrero.

Morales remarcó que existe un consenso con las autoridades respecto de que los trabajadores municipales no deberían cobrar menos de 50 mil pesos, por lo cual se buscará acercar las remuneraciones más bajas a ese monto.

No obstante, indicó que todavía resta analizar las variantes de la caída en la recaudación, los aportes que pueda realizar la Nación durante el año y la situación económica general en el marco de la pandemia.

“Lo que pretendemos también, y creo que el Municipio también lo entiende así, es que el empleado municipal no puede tener un sueldo que sea inferior a los 50.000 pesos y de ahí estamos viendo cómo se lo puede acercar”, remarcó el gremialista, y agregó que “hoy el empleado municipal cobra alrededor de 40.000, entonces la idea es llegar a los 50.000 en las categorías que cobren menos”.

“Después, iremos viendo durante el año a ver cómo recauda la Municipalidad y cómo se sigue dando la situación económica, para charlar seguramente hasta mitad de año y, de ahí, salir en octubre con una nueva negociación”, expuso Morales.

“El año pasado tuvimos un aumento de un 28, o un 32% en otros casos, en las distintas categorías, y hubo una inflación del 36.8%, más allá de que el costo de vida subió mucho más que eso -sostuvo el dirigente-. Este año nosotros tenemos que ver cómo se va dando la inflación, que es un número que se publica, que se saca conocer. Sabemos también que hubo una especie de recesión debido a la pandemia, por eso no ha habido tanta inflación, pero esperemos que el gobierno nacional tome algunas medidas y pueda tener la inflación cuando mucho como la del año pasado”.

“Estamos dispuestos a la negociación, tampoco vamos a hacer demagogia y pedir determinada cantidad de dinero, cuando sabemos que es imposible, tenemos que ver los fondos que bajan de Nación y la recaudación. Antes de reclamar o solicitar algo nosotros hacemos una evaluación del panorama, lo que es un poquito más allá de lo que es el Municipio”, concluyó Morales.