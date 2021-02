“Vuoto se puso el guardapolvo blanco de ministro de Salud”, dijo Daniele

El jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, se refirió a la obra pública y el trabajo de la Intendencia para ayudar a los vecinos en distintos aspectos durante la pandemia. Remarcó que la gestión de Walter Vuoto en la capital fueguina logró brindar soluciones “estando delante del problema” y no detrás, como sucedió en otras regiones del mundo.

“Es la decisión del intendente, como lo ha hecho desde el primer día, se puso el guardapolvo blanco de ministro de Salud -consideró Daniele-, estando al frente del «Cochocho Vargas» (polideportivo convertido en hospital de campaña), con las prevenciones, estando delante del problema y no atrás, como lamentablemente ha pasado en países donde han subestimado este tema y después la realidad se los ha llevado puestos”.

Según resaltó el funcionario, la Intendencia está realizando una parte importante del plan de obras que tenía previsto y contrastó las medidas tomadas en la ciudad respecto de lo que sucedió en otros países que minimizaron el impacto de la pandemia.

“En el marco general, internacional, nacional y provincial lo encaramos bastante bien, muy bien diría, porque el plan de obra que el intendente tenía diseñado se está cumpliendo, no te digo en un 100%, pero se está cumpliendo acabadamente”, expuso el jefe de Gabinete en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó que “uno donde va encuentra una máquina trabajando”.

“Creo que con muy buen criterio la Secretaría de Obras Públicas a priorizado tramos de distintas pavimentaciones, que tienen que ver con acceso a los barrios, que tienen que ver con acceso a las escuelas, me parece que es un plan de obra bastante ambicioso, en un momento tan complejo y, obviamente, no podemos dejar de hablar del tema Covid, de lo que significa para las arcas municipales”, mencionó Daniele, teniendo en cuenta que la recaudación municipal, según dijo, cayó entre un 25 y 30%.

“Acá en Ushuaia hubo un intendente que realmente vio claramente que era un problema serio y se puso a trabajar inmediatamente, y eso es algo digno y enorgullece destacarlo del intendente”, subrayó Daniele.

A su vez, el funcionario no quiso confrontar con el Gobierno provincial y pidió que se realice el goteo de coparticipación en tiempo y forma. Consideró que la cuestión electoral debe quedar para “tiempos electorales”, siendo que ahora el Estado debe ocuparse en resolver los problemas de los vecinos.

“Nosotros no queremos entrar en polémicas, nosotros hemos colaborado con el Ministerio de Salud, se puso a disposición para ayudar al Gobierno y a la comunidad de Ushuaia y, de alguna manera, que no haya sido tan dramático como lo pudo haber sido el tema del covid-19”.

“La convivencia es un tema que no me asusta, tiene que ser respetuosa, tiene que ser institucional, tampoco esto es un convenio de carmelitas descalzas, la política tiene sus picardías y sus cosas, pero mientras se maneje dentro de lo normal vamos a poder convivir sin problemas”, indicó el jefe de Gabinete, y añadió que “mientras que nos manden la coparticipación como corresponde y las políticas que bajan del Gobierno de la provincia lleguen al Municipio en tiempo y forma, y no haya golpes bajos, el tema de la pelea electoral nosotros queremos dejarlo para los tiempos de la pelea electoral”.