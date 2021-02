Se realizó la segunda fecha de la Liga Municipal de Deportes

En un sábado, en el que los vecinos y vecinas de Ushuaia pudieron disfrutar de óptimas condiciones climáticas, dio inicio la primera fecha del básquet, disciplina de la Liga que no había comenzado la semana.

En el playón “Hernán Schultz”, jugaron sus respectivos encuentros Escuela Municipal y Club de Amigos, en las categorías Mini y Pre Mini, a modo de participación.

Un poco más tarde, en las categorías U13 y U15, lo hicieron Club de Amigos y Colegio del Sur, resultando ganador el primero en ambos encuentros por 37-26 y 40-18 la U15.

Otro de los deportes que integran esta Liga e hizo su presentación, fue el handball que se desarrolló en el gimnasio del Colegio Don Bosco, en el que se disputaron dos encuentros, femenino y masculino, de la categoría Sub16, que consagraron al Club Galicia como el gran vencedor de la jornada.

En el caso de las chicas, la victoria fue de 14-8 sobre Cuervos DFM; en el de los varones el triunfo fue más abultado, venciendo a Camioneros por 28-17.

En el playón de La Cantera, a modo participativo, las categorías Sub 10 y Sub 12 del hockey también tuvieron su tarde inaugural dentro del certamen.

Los Zorritos vs AEP, Tricolor vs Duendes y Águilas vs AEP fueron los encargados de hacer rodar la bocha frente a la Ex Calesita, ante la mirada atenta de familia y amigos.

En fútbol, las categorías Sub 11 y Sub 13 disputaron la segunda fecha de la Liga organizada por el IMD, en el Estadio “Hugo Lumbreras” y la Cancha “Cocol Gómez”; mientras que la Sub 9 hará lo propio, mañana en el playón del barrio

La Cantera, a partir de las 10 de la mañana. A su vez, la categoría Sub7 hizo su debut en el playón “Kareken”, con los partidos entre Amistad vs Porvenir y Amistad vs Taxi.



Todos las actividades se desarrollan siguiendo los protocolos vigentes, por eso se exige el uso de tapabocas, alcohol en gel y cumplir con el distanciamiento social; y en caso de tener síntomas deberá ser comunicado.