El inicio de clases, judicializado por ATE

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el paritario de ATE Luís Córdoba anticipó que judicializarán el inicio de clases.

“El Estado solamente llamó a un solo sindicato a participar, tanto de las paritarias en sí, como de las cuestiones de la vuelta a clases y eso nos preocupa sobremanera porque nosotros creemos que más allá de lo político y lo sindical, la cuestión de la vuelta a clases va más allá de esto y es una cuestión de salud, es una cuestión de organización y es una cuestión de consenso social y la verdad que hablar de consenso social y de democracia, no es llamar a un solo sindicato”, cuestionó el paritario.

Luís Córdoba insistió en que “ya lo venimos planteando: la convocatoria debe ser amplia y debe tratarse cuándo y cómo volver a clases, a quiénes hay que cuidar más y la verdad que hasta el momento son solo rumores y no conocemos nada de nada de ningún protocolo cosa que nos preocupa sobremanera y llamar solamente a un sindicato a paritarias y a los otros se los llama a silencio. La verdad que no entiendo cuando se habla de consenso social y de democracia”, reiteró.

“Solo se ha convocado al sector docente y nosotros tenemos en la Legislatura un proyecto para modificar la Ley 424, iniciativa que hemos presentado junto con AMET, UDA, UPCN y ATE, tampoco vemos que tengan intenciones de tratarlo, lo apelaron a la justicia y ahora vamos a una segunda instancia, o sea que la intención de la democracia no la reflejan cuando ejecutan algo, porque nos hubieran convocado a ATE para que podamos tratar la modificación de la 424 democráticamente junto a todos los sindicatos porque acá se necesita un consenso para apoyar al sector docente, si bien sabemos que el egoísmo a veces reina entre algunas dirigencias”.

El paritario aseguró que en temas de protocolos para la vuela a las clases “no se resolvió todavía tampoco por lo que estamos viendo va a estar completada la vacuna para este año porque viene atrasado el tema”.

“Queremos que los docentes y los POMyS comiencen las clases pero acá se va a contramano adhiriendo al decreto que extiende la DISPO hasta el 28 de febrero. Acá hay autoridades que deciden y otros no. Las cosas que lo planteo al Secretario de Educación y él lo lleva al seno y se resuelve como se resuelve”, criticó.

Amparo judicial

Luís Córdoba dijo que “nosotros vamos a presentar una acción de amparo porque esta situación se tiene que tratar entre todos con consenso social. No se puede dejar afuera a varios sindicatos que tienen representación como los que mencioné, AMET, UDA, UPCN y ATE que tiene representación en todos los sectores de la Administración Pública”.

“Nosotros, como ATE, vamos a hacer la presentación en la justicia y vamos a ir también a la Legislatura a plantearle por qué no se trata la modificación a la Ley 424 para poder resolver por consenso las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, en este caso, los de Educación”.

Sobre el contenido del amparo, indicó que tiene que tiene que ver con la discusión del protocolo sanitario, la convocatoria a todos los sectores gremiales mencionados “el cómo, el cuándo y quiénes van a volver para proteger la vida de nuestros compañeros”, dijo.

Aseguró que “nos han hartado a mensajes y llamadas sobre cuándo se van a presentar los compañeros, si ya hicieron los protocolos, cómo están los interiores de las escuelas, como se diseñó adentro y no tenemos noticias. Nosotros podemos pensar, podemos aportar y podemos tener un protocolo como sindicato para ofrecer, pero el que toma decisiones es el Estado y sino se consensúa de esta forma, no se cómo se va a empezar. Sino nos van a citar en una cuestión tan delicada para poder volver a la ‘presencialidad’ que yo creo que va a ser parcial y nosotros no nos negamos de ninguna manera volver a trabajar. Lo que nosotros hemos planteado es no a cualquier costo porque está claro que en nuestra provincia el nivel de fallecidos que hay es tremendo y no lo digo solo por los compañeros, colegas de nuestro sindicato, sino también de otros gremios y de gente particular”.