El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego trabaja por estos días en el montaje de los centros vacunatorios para la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, que comenzará ni bien lleguen a la provincia las dosis comprometidas al país por los laboratorios.

Si bien se estimaba que la campaña iba a comenzar por estos días, la demora en la recepción de los componentes retrasó el proceso que en principio incluirá al personal que brinda servicios de salud y que aún no fue vacunado.

De acuerdo a la información brindada por la cartera sanitaria, la nómina seguirá con el personal de fuerzas de seguridad, de servicios esenciales y adultos mayores. Luego se sumarán personas hasta 54 años con factores de riesgo y docentes, que muy probablemente sean vacunados incluso antes para favorecer el retorno de las clases presenciales en las escuelas de toda la provincia.

En Río Grande, la campaña de vacunación se realizará en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV. Allí, sobre la avenida San Martín será el acceso para las personas que acudan a vacunarse, previa confirmación de turnos por vía telefónica. En Ushuaia habrá dos lugares disponibles: el Hospital Naval y el edificio del extinto Casino Club.

Se estima que entre 30 y 50 personas de diferentes áreas del gobierno fueguino trabajarán en cada centro para llevar adelante las extensas jornadas de vacunación. Entre ellas se cuentan médicos, enfermeros, efectivos de seguridad y promotores del programa Cuidarnos TDF.

Paso a paso

Siempre de acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Salud provincial, una vez que arranque la campaña masiva de vacunación, las personas que conformen los diferentes grupos sociales deberán solicitar un turno telefónico, donde confirmarán día y horario.

Con extrema puntualidad las personas se harán presentes en el gimnasio Jorge Muriel y allí confirmarán su asistencia. Ingresarán por avenida San Martín y se apersonarán en los boxes de vacunación donde se les aplicará la dosis.

A continuación, se trasladarán a otro sector del gimnasio donde deberán esperar 30 minutos para determinar que el paciente no sufrió efectos adversos tras la inoculación. Luego de ellos podrán retirarse del edificio por las puertas laterales.

‘El proceso es rápido, podemos vacunar a cinco personas en simultáneo y mientras esperan, porque el espacio es grande, podemos seguir vacunando a otras personas, destacó el secretario de Gestión de Redes de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud, Javier Barrios.

El funcionario aseveró a su vez que ‘va a ser muy importante que la gente llegue con puntualidad; no antes ni después del turno que se les va a otorgar porque no va a haber lugares de espera disponibles y no queremos que haya aglomeramientos’.

