Industria: Desde el gobierno llaman a la prudencia y al diálogo

Depuesta la medida de fuerza que paralizó las tres plantas de Mirgor en Río Grande, desde el gobierno provincial expresaron la preocupación a todo nivel que generó el conflicto y la necesidad de no alterar el delicado proceso de recuperación de la actividad productiva.

En un marco de expectativa por posibles inminentes anuncios de nuevas inversiones, la ministra de Industria de la Provincia, Sonia Castiglione, hizo un llamado a la prudencia, a proteger el sistema productivo y no exacerbar los conflictos.

“Las empresas tienen producción atrasada, se sostiene la demanda de trabajadores, eso marca que siguen produciendo e invirtiendo”, analizó Castiglione, en diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina.

“Es un buen indicador que necesiten más fuerza de trabajo”, celebró, aunque advirtió que sigue siendo el de la industria fueguina “un panorama muy complejo, un contexto que sigue siendo muy complejo en la logística, en las inversiones y hasta en la toma de decisiones a nivel internacional”. Lo que pasó con Brighstar (que recientemente dejó de invertir en la provincia) es algo para tener en cuenta –ejemplificó- la decisión de un grupo inversor de cualquier lugar del mundo tuvo repercusión directa en la economía de nuestra provincia, en nuestros trabajadores”.

En el mismo sentido, y ya en referencia a la paralización de actividades en Mirgor que retrasó los planes de la marca Samsung, reveló la ministra que “he recibido llamados de directivos de Samsung muy preocupados por la situación, que les quita competitividad y complica sus planes”.

“Celebro que se hayan acatado los procedimientos dispuestos, como lo es la conciliación obligatoria”, compartió, “el diálogo es el camino que hay que seguir, hay que ser prudentes de ambas partes”.

“Con mucha preocupación veíamos los acontecimientos –admitió Castiglione– seguros de que había que tirar en la mesa un poco de cordura, nunca perder esa decisión de sentarse a dialogar”.

“Me tomo de sorpresa lo duro de la medida, no hay que perder de vista la vulnerabilidad de todo el sistema económico, no sólo de la industria”, insistió la funcionaria provincial. “Celebro que hayan acatado la conciliación obligatoria impuesta por el ministerio de trabajo de Nación y no tengo dudas de que se van a poner de acuerdo”.

Un mismo tren

De cara a los constantes ataques externos, Sonia Castiglione remarcó la necesidad de compartir esfuerzos para defender la industria fueguina: “Hay que demostrar que estamos todos dispuestos a subir a este tren de defender la industria, que sea una industria dinámica y pujante”, defendió. “No hay que aceptar todo, pero es bueno dar el mensaje de que estamos todos en el mismo tren”.

La ministra compartió la sensación de que el conflicto reciente excedió el modo como normalmente se viene mostrando la seccional Río Grande la UOMRA. “Con la comisión directiva de la UOM venimos trabajando con total armonía, pero en este caso no he tenido contacto con el delegado de Mirgor, Angel Gordillo (quien lideró la protesta) para explicarte algunos contextos”. “No era necesario complicar esta situación”, consideró.

Resuelta la cuestión, momentáneamente, Castiglione llamó a “celebrar esta nueva situación y pedir racionalidad en todas las gestiones, tanto empresas como gremio, venimos de una realidad que no está zanjada, tenemos que estar todos en el mismo tren de responsabilidad y enfocados en hacer una industria cada vez más competitiva”.