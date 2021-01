Los pacientes de Diálisis del Hospital Regional de Río Grande reclaman que vuelva a funcionar una combi que los trasladaba para su atención y que, repentinamente, dejó de brindar servicio.

Algunos de los vecinos del turno mañana de Diálisis se manifestaron indignados por la sorpresiva notificación de que no serían llevados en combi hasta el nosocomio, teniendo en cuenta que la mayoría tienen otras dolencias y viajar en colectivo o en taxi agrega un riesgo de vida a causa de la pandemia.

“Resulta que la combi era prestada y que, de un día para el otro nos sacaron la combi”, mencionó una paciente, y añadió que “nosotros estamos pidiendo que, por favor, tengamos una combi, especialmente para nosotros, que nos lleve y nos traiga, porque realmente necesitamos esa combi, porque estamos en momento de pandemia y nosotros somos personas de riesgo y necesitamos sí o sí la combi”.

Si bien han presentado una nota con el reclamo, indicaron que no han tenido respuestas ni explicaciones acerca de la razón por la cual el vehículo ya no está disponible.

“Venimos tres veces a la semana, cuatro horas, encima la mayoría de las personas que vienen son mayores de edad, son personas que también tienen problemas de ceguera, que también no pueden caminar bien algunos, entonces dependen de una persona que nos traiga y nos lleve a nuestros hogares”, indicó la vecina, quien precisó que se están organizando con algunas personas que tienen vehículos, pero con muchas dificultades.

Incluso una de las mujeres asiste en silla de ruedas, y señaló que “yo vengo tres veces a la semana y hace falta la combi porque, de otra manera, yo no puedo venir, no me puedo movilizar y yo vivo en el tercer piso, encima me bajan y después por supuesto lo que más cuesta es subir”.

“Ese vehículo hace falta y lo queremos antes de que llegue el invierno porque vienen épocas feas y hace falta”, destacó la paciente, y detalló que “de un momento a otro, nos dijeron no va más la combi”.

Uno de los principales problemas con esta situación, es que luego de realizarse la Diálisis (que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre), los pacientes se descomponen y hasta llegan a desmayarse en algunos casos.

“No nos dieron explicación, yo sé que la combi es algo fundamental, por la gente que vive en el barrio Austral, en Chacra XIII, Chacra II, gente que viene en silla de ruedas -resaltó un hombre que asiste al servicio en el Hospital-. Uno sale de acá y no sale en su mejor estado, uno hace una diálisis durante cuatro horas, que le están sacando sangre, y después el organismo se tiene que reanudar y uno sale, muchas veces, y se desvanece o se cae, más gente grande, como la gran mayoría”.

Según afirmaron los propios vecinos, serían más de 40 personas las que precisan de un medio de transporte para ir y volver del nosocomio para los tres turnos que se brindan en el hospital, de 8 a 12 horas, de 12 a 5 y de 5 a 10 horas.

“Nos dijeron hará cosa de un mes que la sacaban (a la combi), a veces salimos con la presión baja, otros descompuestos y nos tenemos que manejar en colectivo, en taxi, es muy complicado”, señaló un paciente, y agregó que “hay un montón de ambulancias y combis ahí amontonadas y no tienen una para el servicio de diálisis”.

“Somos 40 personas fácil que venimos a hacer diálisis a diario y, más también, porque viene gente de otros lados también y gente de bajos recursos. Es un derecho que nos corresponde, primero por ley general el traslado, y vamos a seguir hasta que tengamos una buena disponibilidad con la gente que presta el servicio de las combis, pero no sabemos de quién depende”, remarcó otro de los damnificados.

