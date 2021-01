Ofrecen moratoria para regularizar deudas de energía

El secretario provincial de Energía, Moises Solorza, confirmó que está vigente un programa de pagos para los vecinos que acumulan varios meses sin poder abonar el servicio. Se trata de un 15% de la población de Ushuaia y un 20% de Tolhuin, teniendo en cuenta que en Río Grande, por su parte, la Cooperativa Eléctrica lleva adelante similares para la cancelación de deudas.

“La intención es mantener el suministro de la energía eléctrica de manera constante y generando herramientas para acompañar a un sector de la población que realmente está muy complicado con respecto a la facturación -mencionó Solorza-. Es la deuda que tienen y que han tenido a lo largo del año pasado y de este año en el sistema eléctrico, porque no han podido salí a trabajar y los vecinos han visto debilitados su sus ingresos, aquellos vecinos y vecinas que han perdido su empleo y que el acompañamiento por parte del Estado merece un tratamiento especial”.

En ese sentido, el funcionario indicó que “se definió una moratoria en el sistema eléctrico de Ushuaia y Tolhuin, y en Río Grande, la Cooperativa Eléctrica ha iniciado planes de pago y acompañamiento a los vecinos, a las pymes, así que realmente es un trabajo muy interesante”.

“Todavía estamos bajo el régimen que declara el congelamiento tarifario del decreto 311 del año 2020, que fue a nivel nacional, y en ese marco nosotros internamente en nuestra provincia hemos tomado una decisión, como es el no retiro de los medidores, y ante este nuevo escenario, creemos que es necesario tener un plan para que acompañe al vecino y a la vecina en esta nueva normalidad que es la post pandemia”, remarcó Solorza.

“Diseñamos un plan que tiene como beneficiarios a todos los segmentos y categorías de vecinos que tienen un medidor a su cargo y una moratoria que por el término de 90 días contados, a partir ir del primero de febrero hasta el primero de junio inclusive”, precisó el secretario, y agregó que “aquellos vecinos que tengan deudas atrasadas pueden acercarse tanto a la DPE Ushuaia como en Tolhuin, presentarse y sumarse a la moratoria llenando un pequeño formulario y vamos a ver si lo podemos hacer online”.

“Los saldos pueden financiarse hasta en 24 cuotas y el valor de la cuota del plan se liquidará con la factura de servicio mensual -mencionó Solorza-. Todos aquellos vecinos que ingresen a este régimen van a recibir, junto con su factura, el plan que hayan diseñado para sus ingresos. La idea es acompañar a aquellos vecinos y vecinas que han tenido este tipo de inconveniente, que no sigan acumulando deudas, que se acerquen a la oficina”.

“En Ushuaia la verdad que hemos detectado un índice alto de morosidad dado el universo que tenemos, estamos hablando del 15% de la población, de distintas categorías y, si uno analiza la torta de morosidad con respecto a esos cuadros, se va a dar cuenta de que son los sectores más vulnerables los que no han podido pagar”, detalló el funcionario, y añadió que “eso significa que esa familia, vecinos y vecinas, que no ha podido sostener un ingreso, que tienen un plan, que han recibido IFE, que no ha podido salir a trabajar, familias de bajos recursos, que no han podido salir a hacer changas, son las que necesitan en este momento un acompañamiento mucho mayor”.

“En Tolhuin hay un 20% de morosidad del padrón general y eso también es alto -comentó Solorza-, pero sabemos y comprendemos que es un contexto realmente complejo difícil, y que debemos estar con los vecinos, con las herramientas, para sostener no sólo la intranquilidad que lleva este tipo de deuda en la familia que quiere abonarlo, pero no pueden, dándole el acceso y el ingreso para que no le corten el servicio y puedan recuperar su economía en los próximos meses”.