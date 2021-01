No cede el conflicto: Mirgor califica el paro como “ilegal” y amenaza con despidos

El conflicto gremial en el grupo Mirgor entró este sábado en un camino de agravamiento, a partir del comunicado emitido por la empresa, donde advierte que puede comenzar a despedir personal, y la respuesta del gremio que no cede en su reclamo y en su decisión de parar las actividades.

Mirgor asegura que el ministerio de Trabajo de la Nación ha encuadrado la medida de fuerza como ilegal y que por ello se encuentra en situación de producir despidos si no se modifica la actitud del gremio.

El reclamo de los delegados “se ha convertido en una medida ilegal que pone en riesgo la continuidad laboral de más de 1500 trabajadores”, amenaza la empresa.

Al mediodía, un grupo importante de trabajadores y delegados de la UOM se concentraban frente a la planta principal de Mirgor y anunciaban que no levantarán las medidas de fuerza, si no existe una actitud de franco diálogo por parte de la patronal.

El comunicado de Mirgor:

Ante el paro de actividades productivas de las plantas de Telefonía, Televisores y Placas Electrónicas de Mirgor en Rio Grande, sin mediar conflicto preexistente alguno, la compañía informa que el Ministerio de Trabajo de la Nación, en audiencia con todas las partes involucradas, dictó la conciliación obligatoria el día 27 de enero, la cual fue no acatada por el cuerpo de delegados de IATEC, convirtiendo la medida en un paro ilegal. Ante esta situación, el 28 de enero el Ministerio de Trabajo de la Nación intimó al Secretariado Nacional y de Río Grande de UOM, a persuadir a este grupo de delegados a acatar inmediatamente la medida. Sin embargo, este grupo de delegados, en total rebeldía con las partes, volvió a no acatar la medida, desconociendo públicamente el acuerdo de diálogo establecido previamente entre las diferentes delegaciones de UOM en conjunto con la empresa. Asimismo, Mirgor reitera que este accionar, que comenzó como un sorpresivo reclamo sindical, se ha convertido en una medida ilegal que pone en riesgo la continuidad laboral de más de 1500 trabajadores ya que, el no acatamiento de las medidas dictadas por la autoridad pertinente, habilitan los despidos con justa causa por parte de la empresa, entre otras acciones posibles. Es importante señalar que el accionar que encaró el cuerpo de delegados de IATEC durante el paro de actividades, llevó a no respetar protocolos de higiene y seguridad y se incumplieron las medidas de distanciamiento y cuidados para la prevención del contagio de COVID. Esta situación también ha sido denunciada al COE provincial (Comité Operativo de Emergencia), ente estatal que regula el cumplimiento del protocolo de cuidados sanitarios, incurre en un delito penal contemplado en el artículo 205 del Código Penal al inobservar las disposiciones que tienden a evitar la epidemia. Finalmente, Mirgor informa que esta medida también ha impactado a otras actividades de la empresa, en especial a la planta de producción de autopartes

electrónicas que no está cumpliendo sus tareas por falta de insumos que le abastecen desde las plantas cuyos delegados iniciaron este paro. Mirgor ha expresado y reitera, que mantiene su voluntad de diálogo y discusión sobre todos los puntos que se considere oportuno analizar, siempre y cuando se retome la actividad fabril, tal como lo ha ordenado el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la conciliación obligatoria dictada el 27 de enero.