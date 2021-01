Mirgor, con sus tres plantas paralizadas por un reclamo gremial

Ángel Gordillo, delegado de Mirgor, explicó que el paro en las tres plantas de la empresa, obedece al reclamo de equiparación con Brightstar, absorbida por el Grupo Mirgor.

“Los conflictos tienen varios puntos de discusión, uno de los puntos que estamos reclamando es que el año pasado se firmó la complementación con Brightstar y lo que estamos buscando hoy es generar y discutir con la empresa es la garantía y las condiciones de todos los trabajadores de IATEC (también del Grupo Mirgor) ya que adquirió una empresa como Brightstar”, explicó el delegado.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Gordillo agregó que “esta es una de las instancias pero también hay un reclamo masivo de los compañeros trabajadores por malas liquidaciones, no se pueden ver los recibos de sueldo; el año pasado por malas liquidaciones o por hacer mal la empresa las declaraciones juradas los compañeros han perdido asignaciones familiares, tampoco se entrega la ropa en tiempo y forma, no se han recategorizado a los compañeros y compañeras por lo que la semana pasada se hicieron asambleas donde los compañeros mostraron el enojo contundente hacia la patronal donde se resolvió presentar una nota –el -día viernes- planteándole que era necesario sentarnos a discutir”.

Gordillo aseguró que no tuvieron respuestas, por lo que el lunes presentaron otra nota similar “dándole un límite de 48 horas para sentarnos a discutir; no tuvimos ninguna respuesta por parte de la patronal y en el día de hoy presentamos una nota a primera hora planteándole que al no haber convocatoria por parte de ellos a ninguna reunión, los trabajadores decidieron un paro total en las tres plantas”.

“Nosotros respetamos, valoramos y felicitamos a los compañeros de Brightstar porque ellos tuvieron una pelea y resolvieron en forma favorable para ellos y nosotros entendemos que al ser ellos parte del Grupo Mirgor y fabricando exactamente lo mismo, entendemos que la remuneración tiene que ser la misma para todos y generar las condiciones favorables para la estabilidad de todos los trabajadores que es el reclamo más importante que tenemos entre todos los compañeros”, planteó.

“Estamos planteando que por igual trabajo haya igual remuneración; ahora que Brightstar es del Grupo Mirgor -ambos fabricamos celulares- entendemos que la empresa (Mirgor) le planteó a los trabajadores de Brightstar el año pasado que cobren lo mismo que nosotros y nosotros entendemos que se debe equiparar para arriba y no para abajo. La patronal está intentando en todo momento de equiparar para abajo y sostenemos que debemos llevar una pelea para que se equipare para arriba, más allá de que tenemos muchos otros reclamos que están sin resolver desde el año pasado”, expuso.

Gordillo lamentó que “todavía no han podido ingresar todos los compañeros que estaban trabajando el año pasado, ojalá que puedan ingresar pronto; entendemos que de esta manera no podemos seguir con todo el tiempo reclamando. No saben los compañeros si a fin de mes si van a cobrar o no, si van a cobrar lo que les corresponde; la empresa no ha dado respuesta a los reclamos que se vienen haciendo hace tiempo y entonces entendemos que los compañeros tomaron la decisión de paralizar las tres plantas de la fábrica y así seguiremos en el Turno Tarde parando hasta tanto y en cuanto la empresa no convoque a una mesa de diálogo para que se solucionen todos los puntos que tenemos que resolver”.

Reincorporación de PPD y contratados

También el entrevistado aseguró que “hay compañeros contratados el año pasado que todavía no fueron reincorporados porque no hay más líneas de producción habilitadas y no se ha podido resolver eso”.

Recordó que el año pasado, “en el conflicto, los compañeros aprobaron un escrito de la empresa, pero cuando los 330 PPD fueron a firma, la empresa le habían cambiado dos puntos en perjuicio de los trabajadores y hasta el momento no se pudo firmar la firma de ese acuerdo porque lamentablemente el Grupo Mirgor actúa de esta manera

Aclaró que los PPD más antiguos están trabajando, no en cambio los que trabajaron el año pasado. “Quedan alguno que otro compañero del período 2015 que no han ingresado y estamos discutiendo con la empresa su reincorporación, pero los que están sin ingresar son 400 trabajadores y cuando estén las líneas de producción, según la empresa esos compañeros ingresarían”.

Gordillo detalló que Mirgor tiene unos 700 trabajadores efectivos, 60 PPD y unos 1.200 contratados. Brightstar tiene alrededor de 350 efectivos, 162 contratados “que no han ingresado todavía y que estaban trabajando el año pasado”.

En la audiencia prevista con el Ministerio de Trabajo por mala liquidación del premio, plantearán esta situación y asimismo renovarán el reclamo de efectivización de los PPD, dispuesta por el mismo ministerio.