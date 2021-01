Melella, con ((La 97)): “Este año va a haber generación de empleo en la provincia”

El gobernador Gustavo Melella brindó una extensa entrevista a ((La 97)) Radio Fueguina donde fue consultado sobre distintos temas políticos y de gestión.

“El tema del COVID nos ha cambiado la vida a todos –consideró- y nos trajo muchos disgustos y momentos de amargura, tristezas, complicaciones, dificultades que hoy cualquier cosa buena nos hace sentir mejor. Uno tiene expectativas de que este 2021 va a ser un año en el cual vamos a estar un poco mejor y creo que este es el deseo de todos y cuando las cosas se desean se cumplen”, introdujo el mandatario provincial.

Agregó en el mismo sentido, que “sin dudas será un año distinto porque todavía no terminamos de salir de esta pandemia y sigue complicando, pero uno tiene ya horizontes o acciones que van dando más tranquilidad con la vacunación y otras cuestiones; tendremos que vivir de otra manera o no tan parecido a como vivíamos antes, con algunos cambios de costumbres, pero va a ser un año mejor, de eso no lo dudo”.

“La cara más triste es la cantidad de vecinos y de vecinas que han fallecido en esta pandemia, lo que es irreparable desde todo punto de vista. Los números (de contagios) van fluctuando porque hay movimiento. Desde el punto de vista hospitalario la situación está controlada, no está en riesgo la atención; sí hemos tenido momentos complicados donde realmente la gente del Hospital en Río Grande se ha puesto el sistema de salud al hombro, desde el que está en terapia hasta el camillero”.

Agregó que al margen de las medidas preventivas y el cumplimiento de los protocolos sanitarios, “lo que nos va a sacar de la situación es tener la vacuna y la Provincia de Tierra del Fuego es la que mejor viene cumpliendo con el cronograma en términos porcentuales y a medida que sigan llegando las vacunas, vamos a seguir vacunando”.

En este sentido destacó que “el Gobierno nacional está haciendo lo mejor posible para que tengamos las vacunas y no solo con la vacuna rusa, sino con las demás”, y elogió al Ministerio de Salud de la Nación, a la Aduana nacional, a Aerolíneas Argentinas y al Correo Argentino por la logística y distribución de la vacuna. “Queremos que antes del invierno la población esté segura”, remarcó.

“Nuestro deseo es volver a las clases”

Ya en víspera de la llegada del Ministro de Educación Nicolás Trotta a la provincia, el gobernador Gustavo Melella destacó el trabajo entre las ministras Analía Cubino de Educación y Judit Di Giglio de Salud para la vuelta a clases. “En los próximos días vamos a reunirnos con el gremio docente; nuestro deseo es volver a las clases, iremos viendo de qué manera, asegurando todo porque hay dos temas uno es el sanitario y el otro es el salarial, vamos a seguir trabajando fuertemente en el salario docente, se ha hecho mucho en este sentido pero nos queda un grupo de docentes que por ahí tiene menos cargos, menos horas y hay que trabajar para que estén mejor, realmente”.

“Si bien durante la pandemia entendíamos que las escuelas y colegios eran los lugares de mayor contagio, hoy el mundo científico dice que no es así y tenemos más elementos para tomar esta decisión trabajando con los docentes para la vuelta a clases”.

Recuperación del empleo

“Veníamos desde el 2015 al 2019 con la caída del empleo, en el caso concreto, con la industria en Río Grande, sumado a la caída del comercio. Nos agarra el COVID y fue peor. Cualquier índice de crecimiento hoy es bueno; lo cierto es que en la industria creció el empleo, esto es una realidad y si bien no estamos como necesitamos estar, son datos concretos, pero en otros sectores decreció, como el turismo, que venía muy bien pero después por la pandemia, se cerró. Por eso, cualquier dato positivo, por pequeño que sea, es alentador”, entendió el Gobernador en relación a un informe publicado en la víspera en el Diario del Fin del Mundo.

Sobre este punto, aseguró que el Ministro Matías Kulfas le dijo que los números de crecimiento de Tierra del Fuego, “son positivos” y en este sentido insistió en que “cualquier dato positivo es mejor a lo que pasamos el año pasado que todo se cerró, si bien nos falta recuperar mucho empleo en toda la provincia. No solo está la gente que perdió el empleo, sino también los jóvenes, tanto varones como mujeres, que nunca tuvieron un empleo, no en los últimos años y ahí también hay que recuperar bastante”.

“Queremos industrializar el gas y el petróleo”

Melella compartió que mantuvo recientemente distintas reuniones, una con el ministro Kulfas y otras con empresarios y aseguró que “la gente confía en la provincia; la industria está creciendo en la provincia y está analizando nuevos productos. La industria electrónica está trabajando para generar nuevos productos -remarcó-, estamos trabajando fuertemente con el sector de hidrocarburos, queremos industrializar el gas y el petróleo y la verdad es que venimos muy bien”, aseguró.

En tal sentido agregó que “trabajamos con el Gobierno nacional en una gran iniciativa con la Provincia con la instalación de Globant, la empresa de desarrolladores de software que va a venir a nuestra provincia, más dos iniciativas más y se está trabajando con los ministerios de Producción y de Educación de Tierra del Fuego. A eso hay que sumarle la ampliación del muelle del Puerto de Ushuaia que tiene que ver con el desarrollo turístico que va a crecer. Va a haber generación de empleo”, aseguró.

Asimismo, destacó que “estamos trabajando con el Gobierno nacional para la ampliación de la matriz productiva que uno de sus puntos centrales tiene que ver con la ampliación del subrégimen industrial y con esto se genera confianza, lo que hoy en el mundo es muy difícil encontrar alguien que invierta porque no se sabe qué va a pasar por la situación sanitaria y su impacto en la economía”.

Melella entendió que en marzo habría definiciones sobre la extensión del subrégimen industrial. “Es nuestro deseo esta ampliación, lo charlábamos con el ministro Kulfas y con Wado de Pedro con quien venimos trabajando muy bien lo mismo que con Silvina Batakis, quien es una de las mujeres más capaces que hay en el país -además de ser riograndense- y conoce muy bien el subrégimen y lo estamos trabajando muy bien con ellos. Lo que sostenemos es que tiene sentido la extensión de este subrégimen siempre y cuando crezcamos en la ampliación de la matriz productiva, porque necesitamos generar mucho más empleo, por eso estamos trabajando para industrializar el gas y el petróleo de manera urgente en la zona norte y en el sur, trabajar fuertemente en el desarrollo turístico y por eso es fundamental la ampliación del muelle de Ushuaia, lo mismo el desarrollo de Tolhuin y asimismo otras áreas como la pesca. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para ampliar nuestra matriz productiva”.

“Los que ganan no son los vecinos de Tierra del Fuego, sino los bonistas”

Por otra parte, se lo consultó sobre la situación financiera de la provincia. “Tierra del Fuego tiene dos situaciones, por un lado hay un gran trabajo del Ministerio de Economía, de Guillermo Fernández y todo su equipo, que ha podido conducir una provincia endeudada en 200 millones de dólares con una tasa realmente altísima y otras deudas más; con un retraso salarial de mucho tiempo que se venía arrastrando, se ha logrado mantener en medio de una pandemia donde lo que pasa en una familia que pierde los ingresos porque no hay actividad, pasa también en el Estado”, describió el Gobernador.

En este punto elogió al equipo económico asegurando que “han hecho un trabajo excelente porque por un lado se ha reforzado la cuestión social, sanitaria y el tema salarial y se ha ordenado muchísimo. Hoy se está trabajando fuertemente en la reestructuración de la deuda, nosotros no queremos seguir pagando ese nivel de intereses que nos dejaron, porque es altísimo, para que ese dinero pueda servir para el desarrollo de la provincia. No digo que la situación es buena, pero sí que es estable y ordenada, lo que es clave porque nos permite saber los números y qué podemos hacer y qué no y que lo que nos comprometemos lo hacemos. Hoy la provincia está ordenada y con muchas expectativas de crecimiento”.

Consultado si el pago de la deuda e intereses por el empréstito de 200 millones de dólares que contrajo la gestión anterior de Rosana Bertone, el Gobernador dijo que “hay tres cosas. Por un lado, están las demandas y necesidades que tiene el vecino y que el Estado debe resolver, por el otro, hay un contexto de pandemia donde no ha habido ingresos y sí hubo más egresos y, después, que fue tan bien armado con bonistas extranjeros porque sabemos que cuando el gobierno anterior arma el endeudamiento lo hace con bonistas en Nueva York, Estados Unidos. Han armado un fideicomiso al cual entran directamente los dineros de regalías y hoy los bonistas, sentados en Nueva York o en otra parte del mundo, incluso en Río Grande y Ushuaia, solamente esperan a cobrar mientras miran la televisión y ese dinero se va”, cuestionó.

Agregó que “si uno mira el cuadro de las regalías, éstas han bajado y han superado el nivel de endeudamiento de lo que hay que pagar, encima, hay que poner plata arriba”.

“La época macrista fue la era del endeudamiento con todos los que lo acompañaron en este modelo endeudamiento y fue nuestra provincia la que acompañó plenamente y sin entrar en cuestionamientos políticos, esta es la realidad”, dijo.

Melella elogió al ministro de Economía Martín Guzmán “porque cuando el presidente Alberto Fernández nos pidió a los gobernadores sobre cómo íbamos a trabajar la deuda y en nuestro caso expusimos que queremos pagar, pero en la medida que sea sustentable para la provincia y no pagar a costa de no poder mejorar los salarios, mejorar en salud, de hacer obras públicas o del servicio a los vecinos que tenemos que dar”.

Insistió en que la pretensión “es pagar, pero que sea en beneficio de los fueguinos y a intereses que sean sustentables. Tenemos una postura que es dura y rígida y es que se baje el interés de la deuda, pero no diez centavos, sino algo tangible, no queremos seguir pagando de esta manera y con estos intereses”.

“Los que ganan no son los vecinos de Tierra del Fuego, sino los bonistas que hicieron su negocio que fue hecho a medida de ellos y estamos pagando las tasas más altas del país, el 9 por ciento en dólares”, resumió.

El Gobernador entendió que “no se justifica el endeudamiento para hacer obras como esgrimió la anterior gestión. No estoy en contra de endeudarnos porque a veces no tenemos recursos, pero hay que ver qué se pone de garantía, la tasa de interés que se está pagando y las obras que justificaron dicho endeudamiento. Hay cosas que no se hicieron bien e incluso ni siquiera había proyectos que debieron ser ejecutados de la mejor manera posible pagando menos. Pero hoy ya está, hay que mirar para adelante, pero no deja de ser un escollo importante esa deuda.

Paritarias en febrero

El gobernador Gustavo Melella adelantó que en el próximo mes habrá paritarias para discutir el salario de los estatales en el primer semestre de 2021. “Por más que reciban un 48, un 50 ó un 52 por ciento de aumento salarial si el trabajador venía allá abajo, no le resulta, pero se ha hecho y se seguirá avanzando en el fortalecimiento del salario de los empleados públicos de la provincia y ese dinero también se terminará volcando al sector privado, lo mismo que las obras, las cuales se reactivarán, atendiendo las demandas”.

“En febrero ya vamos a tener paritarias y la idea es cerrar un acuerdo salarial para el primer semestre, ya que hacerlo por todo el año es difícil”, adelanto el mandatario provincial.

Recordó que “el año pasado, pese a la pandemia, de todo el endeudamiento y de cómo quedó la provincia, se dieron los mejores aumentos salariales posibles de dar. En estas paritarias de febrero vamos a trabajar con los representantes gremiales buscando un equilibrio para llegar al mejor acuerdo posible para nuestros compañeros y compañeras trabajadoras”.

“Vamos a repensar todo el acompañamiento social”

En relación a los índices más altos registrados en Tierra del Fuego de entrega de módulos alimentarios, que rondaron los 15.500 en los últimos dos meses, el gobernador Gustavo Melella dijo que la única manera de revertir esta situación “es con empleo” porque el beneficiario “va a dejar de recibir un módulo alimentario o una asistencia social cuando tenga un empleo”.

Agregó que “hay vecinos que lo han logrado porque han recuperado su empleo, como por ejemplo, en la industria electrónica que está creciendo y va a seguir creciendo y otros sectores también”.

Adelantó que se reunirá con los ministros Verónica González y Agustín Tita “para repensar todo el acompañamiento social porque hay gente que ha logrado tener un empleo y ya no lo necesita, aunque mucha gente sí lo necesita. Además, hay que situarse en el contexto en el que estamos todavía, pero hay que recordar que cuando fue la pandemia y se cerró todo, teníamos que llegar a cada hogar para que no falte el alimento. Por ejemplo, los alumnos ya no tenían la escuela donde almorzar así que tuvimos que llevar los módulos a sus casas; se trató de acompañar de la mejor manera posible a aquellos que tenían COVID positivo y no tenían que salir de sus casas y le tuvimos que llevar la asistencia a su casa porque no tenía parientes, ni amigos ni nadie que los asistiera y eso hizo que el acompañamiento en lo social crezca”, observó.

“A medida que vayamos volviendo a cierta normalidad, también va a ir bajando este acompañamiento social”, completó.

“Vamos a trabajar codo a codo con el Municipio de Ushuaia en la ampliación ordenada del ejido urbano”

Por otra parte Gustavo Melella adelantó que “vamos a trabajar codo a codo con el Municipio de Ushuaia en la ampliación ordenada del ejido urbano” porque “Ushuaia necesita crecer, necesita estar ordenada y vamos a trabajar con Walter (Vuoto) el Intendente, con su equipo, pensando en que la ciudad capital tiene que crecer, lo mismo con Martín (Pérez) en Río Grande y Dani (Daniel Harrington) en Tolhuin y de hecho ya se están haciendo muchas cosas, aunque en esto no me gusta salir mucho en los medios, con decisiones que hemos tomado en estos días y que iremos anunciando a medida que las vayamos concretando”.

Aseguró que mantiene diálogo permanente con los tres intendentes. Puntualmente se lo consultó sobre la relación con Walter Vuoto y aseguró que “tengo diálogo porque interpreto la necesidad de Ushuaia de desarrollarse y de crecer con la ampliación del ejido urbano; ayer (por el lunes) estuvimos con Gaby Castillo trabajándolo con otros equipos porque necesitamos resolverlo ya que Ushuaia necesita urgentemente crecer y desarrollarse; estamos trabajando en el puerto, en el Polo Logístico Antártico y la verdad es que todo esto lo tenemos que hacer con la Municipalidad y en eso estamos trabajando con los equipos municipales”.

“Cuando vamos a Nación a pedir obras, hay algunas de ellas que bajan directamente a los municipios y nosotros hacemos todo lo que haya que hacer para que les llegue los fondos; hay obras que la provincia hace y van directamente a los vecinos de las ciudades”, agregó.

“Las peleas políticas las tendremos puertas adentro, pero la realidad es que charlamos con los intendentes, más allá de que uno pueda tener mayor afinidad hacia uno que otro; con Martín (Pérez) ya veníamos trabajando desde hace mucho; con Daniel (Harrington) charlo mucho y con Walter (Vuoto) también lo hago y lo mismo con sus equipos técnicos, siempre tiene que estar el diálogo, más allá de los intereses de cada uno que son válidos como los míos”, dijo.

“Ushuaia tiene una gran necesidad de desarrollarse y para esto es fundamental ampliar el ejido urbano”, insistió, al tiempo que comentó que “estamos trabajando en esto con la Ministra de Obras y Servicios Públicos y con otros equipos porque necesitamos resolver esta situación”.

Además dela ampliación del muelle del Puerto y en el Polo Logístico Antártico, “seguimos trabajando con la industria, con los hidrocarburos. También salió la licitación para la construcción del Centro de Rehabilitación. “Son obras y acciones que consideramos necesarias y fundamentales para los vecinos y vecinas de Ushuaia. Creemos que el Estado debe estar presente y generar todas las herramientas para que la ciudad avance y se desarrolle como todos deseamos”, finalizó