Desmienten el cobro de tasa por rescate a turistas extraviados

Daniel Vázquez, director de Defensa Civil municipal de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina sobre el trabajo de los rescatistas en las zonas montañosas que rodean a la capital provincial.

“Había salido en un medio local que, a partir de ahora, la Comisión de Auxilio iba a empezar a cobrar cada intervención en materia de rescate en la zona de influencia. La verdad es que eso no es posible hoy, no está establecido el cobro de una tasa para estas intervenciones”, aclaró.

Sin embargo, recordó que “desde hace mucho tiempo, muchos años, se viene hablando y analizando la posibilidad de que en algún momento tener alguna legislación o reglamentación que permita el cobro para determinados casos de lo que son los operativos, pero la verdad es que al día de la fecha esto no existe”.

En este sentido, el funcionario municipal entendió que “sería necesario en algún momento poder establecerlo para retroalimentar lo que es la Comisión de Auxilio que está conformada por varias instituciones a nivel municipal, provincial, nacional y voluntarios porque cada vez que hay que armar un operativo de búsqueda y rescate, se mueven muchos recursos”, argumentó.

Agregó que “siempre se apunta a eso y si está la reglamentación y es posible cobrar alguna tasa por este servicio -que se cobraría a través de seguros o algún otro mecanismo que desconocemos todavía- sería importante a esta finalidad”.

Daniel Vázquez aseguró que en el seno de esta Comisión de Auxilio no hay ninguna iniciativa en este sentido, si bien recordó que “en algún momento algún legislador o algún concejal lo hayan planteado, aunque nosotros no participamos en esos proyectos ni sabemos en qué etapa pudiera llegar a estar”.

Observó que “la Comisión de Auxilio viene trabajando en conjunto desde hace muchos años y una sola institución no podría dar por sí sola una respuesta a este tipo de intervenciones, por eso se trabaja en conjunto y cada uno va a aportando sus recursos. Cada operativo tiene sus gastos, más allá de que cada institución tiene los recursos para afrontarlo inicialmente, pero todo el equipamiento de rescate es muy caro, que muchas veces se daña o extravía por el mismo operativo y cada vez que nos sucede esto tenemos que ir reponiendo este tipo de elementos y con el tiempo va a ser muy difícil seguir sosteniéndolo”.

En tal sentido, memoró que “nosotros desde hace muchos años que venimos haciendo este trabajo y creo que con un proyecto bien serio que esté al alcance de aquellas personas que cuenten con un seguro pueda cobrarse esta tasa para retroalimentar a la Comisión de Auxilio”.

Recordó además que en muchas ocasiones cuando rescataban a turistas, éstos les preguntaban dónde debían depositar dinero porque contaban con un seguro “y la verdad es que no se puede cobrar porque en ningún lado está legislado y quizás una tasa de este tipo no sea para todos porque en algunos casos no se va a poder hacer, pero sí a aquellos que tenemos las herramientas para poder hacerlo”, entendió.

Creció fuerte el trekking

Daniel Vázquez observó qe en los últimos tiempos, la cantidad de gente que transita senderos en la zona montañosa alrededor de Ushuaia ha aumentado y obviamente la posibilidad de extravíos o accidentes es mayor.

“Si algún día se promulga una ley a nivel provincial, la actividad de rescate podría abarcar zonas como Tolhuin y otras en el corazón de la isla donde también se está incrementando más la actividad del senderismo, lo mismo que en la zona de Río Grande y otras de la geografía provincial”, entendió el rescatista.

Justamente con la pandemia se ha incrementado el turismo interno. “Con las restricciones por el COVID-19 mucha gente ha decidido no irse fuera de la provincia y entonces se volcó más a hacer estas actividades al aire libre. Sumado a esto, hay tener en cuenta la apertura que hay y que ha permitido la llegada de gente de otros lugares del país, se vuelcan mucho a hacer actividades de senderismo y hay muchas sendas que tenemos alrededor de Ushuaia que son muy visitadas, como Laguna Esmeralda, Lago Submarino, Laguna Turquesa, toda la parte del glaciar y por su cercanía con la ciudad, son lugares muy visitados”, observó.

Añadió que “para hacer este tipo de actividades, hay que tomar determinados recaudos que a veces no los toman y terminan en un incidente donde tenemos que actuar nosotros”.

Además, “hay que tener en cuenta el clima que es muy cambiante, lo mismo que la indumentaria que debe llevar. Las recomendaciones son interiorizarse bien sobre las sendas, sus particularidades, su distancia con la ciudad y su tiempo de recorrido, si las sendas están marcadas totalmente otras en forma parcial y todos estos detalles son muy importantes, como el pronóstico meteorológico, los horarios, llevarse carga de celular, averiguar si hay señal, etcétera. En Ushuaia está la Oficina de Turismo municipal y también la provincial del INFUETUR donde pueden recabar toda la información que necesitan los que quieren practicar estas actividades al aire libre”, recomendó finalmente.

