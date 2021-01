No pueden dictar clases: Escuelas privadas de idiomas denuncian “discriminación” del COE

Institutos de idiomas de la provincia no tienen permitido dictar clases presenciales, y denuncian una actitud de “discriminación” en su contra de parte del Comité Operativo de Emergencia (COE).

Los directivos de estos institutos privados reclaman que no se les otorga autorización y que tampoco se les brindan las razones para ello. “Si hay un ‘no’, que nos digan el porqué”, exigió –en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina- Regina Mainero, directora de una escuela de idiomas Inglés y Portugués en Río Grande.

La docente explicó que “nosotros en diciembre enviamos nuevamente una carta al COE (Comité Operativo de Emergencia) solicitándole que nos autoricen a impartir clases presenciales o semi presenciales, de acuerdo al protocolo que ya nos habían enviado en julio del 2020 cuando nos autorizaban a brindar las clases, lo cual volvió todo a fojas cero porque dictaron la cuarentena en ese momento, y en diciembre lo solicitamos nuevamente y la respuesta fue que no”.

Agregó que “el interrogante que nos surge es cuál es la diferencia entre nosotros que vamos a dictar clases con todos los cuidados pertinentes con respecto a los talleres que se dictan en Casa de Jóvenes como las Colonias Tecnológicas en las cuales asisten chicos; asimismo los jardines maternales que también están habilitados como comercios y, también, por ejemplo hay una unidad acá en Río Grande que dicta clases de Matemáticas, Lengua e Inglés y que en noviembre fue autorizada por el COE y entonces no entendemos cuál es la diferencia”.

Mainero aseguró que se lo consultó al COE por qué esta diferencia “y no obtuvimos una respuesta”. Cabe observar que los institutos de idiomas de las tres ciudades están en esta misma situación de incertidumbre.

“Nosotros en este momento estamos en un proceso de inscripción, el cual se ve altamente damnificado por no saber qué responderles a los padres cuando nos preguntan cuál va a ser la modalidad”, comentó.

En ese sentido, confió que muchos padres “nos dicen que les encanta el producto, pero no efectivizan en sí la compra (la inscripción) porque las clases hoy son virtuales” y recordó que el año pasado “nos vimos muy afectados, tuvimos muchísimas bajas por problemas de conectividad. Muchos padres que tenían dos o tres alumnos en nuestro instituto y se les interponía los horarios con los del colegio, no tenían computadoras disponibles y la conexión a Internet nunca fue buena y fueron muchos factores que no nos ayudaban”, lamentó.

Finalmente observó un factor muy relevante: “De la cantidad de inscriptos también depende la confirmación de cursos a otros profesores, por lo que hay profesores que están esperando que nosotros les confirmemos la continuidad o no, laboral”.