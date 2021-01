((La 97)) en Carlos Paz: Caminatas guiadas, nueva propuesta de la Villa para superar la crisis

La presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Villa Carlos Paz, Elizabeth Boca, anunció que se definieron nuevos circuitos turísticos para los visitantes en el contexto de pandemia. Se trata de tres recorridos terrestres, los cuales se presentan como una novedad, teniendo en cuenta que normalmente las excursiones se realizan en colectivos, pero la actualidad obliga a tomar medidas alternativas.

“Se vienen nuevas actividades, que fueron creadas por la pandemia, con circuitos distintos a los habituales”, señaló la referente. “Carlos Paz es una ciudad que nunca ha tenido circuitos pedestres, que sí han sido organizados de forma indirecta con algunos guías, pero no era la costumbre tener, como todas las ciudades turísticas del mundo, el “walking tour” -destacó Boca-, pero ahora, por este problema de la pandemia, decidimos de alguna manera reinventarnos y crear tres circuitos dentro de la ciudad”.

Uno de los recorridos tiene que ver con los monumentos turísticos más importantes de la ciudad, donde se visitan lugares declarados como patrimonio cultural. El segundo paseo atraviesa los hitos del teatro y se conocen por fuera todos los espacios de actuación, contando la historia de la evolución del teatro que transformó a Carlos paz en uno de los destinos más importantes del país en ese rubro. Por otra parte, el tercer circuito está relacionado con los bares tradicionales de la zona.

Boca explicó que esta última excursión por las calles de la Perla de Punilla, “es un circuito de encuentros y desencuentros decimos nosotros, porque hasta la década de 1950 las mujeres no podían ingresar solas a los bares ni hospedarse en hoteles, entonces los bares eran lugar de encuentro de hombres”.

Así mismo, la presidenta de los guías locales remarcó que “casualmente, la migración hizo que los mejores bares del país estuvieran regentados por mujeres, incluso en Carlos Paz; entonces, por ejemplo los bares de los clubes sociales en general eran regentados por mujeres, y particularmente eran italianos”.

“Contamos un poco la evolución de los bares de Carlos Paz porque nosotros éramos el casco de una Estancia, así que en los bares se hacía en el clearing bancario, se firmaban contratos, se conocía gente y se generaron historias de amor y también muchas historias de desencuentro”, detalló Boca.

Las excursiones pedestres tienen una duración aproximada de dos horas, dependiendo “de la velocidad que lleven nuestros turistas”, siendo que “tenemos callecitas en subida, aunque lo hemos tratado de hacer sobre las calles más llanas”. El costo de cada recorrida es de 400 pesos por persona.

Respecto del impacto de la pandemia, Boca indicó que “nosotros ya sabíamos, cuando arrancó la temporada, que no iba a ser una temporada convencional y estimábamos un trabajo de alrededor del 35%”. “En el balance de la primera quincena, los números están rondando por ese nivel, comparando con otras temporadas -agregó la dirigente-, y en esta primera quincena todos los colegas han trabajado, pero no al nivel que se venía trabajando”.

“Nosotros tratamos, de alguna manera, de llevarle tranquilidad a los colegas, diciéndoles que vamos a hacer todo lo posible para poder reinsertarnos en el mercado, pero nuestra institución tiene un doble desafío, no solamente llegar a ese 30 o 35% que esperamos, si no implementar en la ciudad algo que nunca se hizo, porque no hay cultura dentro de la ciudad de Carlos Paz, o del turista que viene a Carlos paz, de hacer un “walking tour”; entonces era un doble desafío”, expresó Boca.

A su vez, la presidenta de los Guías de Turismo de la Villa, subrayó que las excursiones guiadas en colectivos han bajado mucho: “En los circuitos que se hacen en colectivo partiendo de la ciudad de Villa Carlos Paz, los colegas han tenido muy pocas salidas los primeros 15 días, entre 2 y 3 salidas cada uno, y eso sería el máximo, porque también está este temor de subir al colectivo”.

Corresponsal: Evangelina Bustamante

..