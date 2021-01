El jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad de Tolhuin, Lucas Gonzalez, se refirió al incendio de la Panadería la Unión, acontecido el sábado a la madrugada. “La verdad que fue una pérdida para todos porque es un ícono, no sólo de la ciudad, si no de la provincia”, mencionó, y comentó que participó en la primera dotación, ya que se encontraba de guardia, por lo cual estuvo a cargo del operativo en general,

“Después del aviso, se sale inmediatamente con la primera dotación y, cuando llegamos, ya el incendio estaba generalizado -destacó el bombero-. Lo que quiero decir con esto es que estaba el edificio tomado por el fuego y se pide también la segunda y tercera dotación del cuartel central, para poder abarcar varios frentes, tres frentes en realidad, y así contener el incendio e intentar extinguirlo”.

En esa circunstancia, la principal preocupación fue cuidar a los vecinos de las viviendas de alrededor: “Muy cerca había viviendas, incluso una vivienda comparte la pared con lo que era la panadería y, al observar la magnitud del incendio, nos pareció prudente incluso pedir apoyo a Río Grande. Se pudo contener, fue satisfactorio el trabajo de bomberos, se ha logrado que no se propague este incendio de grandes magnitudes, y Río Grande prestó su apoyo también”.

Sin daños en el entorno

Sólo en una vivienda cercana sufrió algún perjuicio cuando el fuego avanzó sobre el cielorraso, pero se pudo contener rápidamente. “Más de daños menores no tuvo, empezamos a las 5 de la mañana y para las 9 de la mañana estaba totalmente controlado y extinguido el incendio, con tres dotaciones del cuartel central más la gente que vino de Río Grande”, indicó Gonzalez.

Respecto de los peritajes sobre las razones del incendio, el bombero remarcó que “no tuvimos contacto con los bomberos de la policía, quienes hacen las pericias”. Acerca de los trabajos posteriores por posibles derrumbes, explicó que “ al día siguiente, las chapas que habían colapsado de arriba se empezaron a mover por el viento que empezó a soplar acá en Tolhuin, y fuimos al lugar de nuevo, en coordinación con Defensa Civil y otros entes, no sólo para asegurar las chapas, sino para también ayudar a la prevención y cuando se bajaba la antena que había allí en el lugar”.

La antena estaba sostenida por tientos y tuvo que ser retirada debido a que esos soportes se cortaron por el fuego y el viento, lo cual generó que el enorme aparato se doble. “Ya fue retirada del lugar, la bajaron con una grúa, nosotros participamos también ahí, se bajó la antena y por lo que veíamos, sobre la antena, había muchas otras antenas que no sé si eran de la panadería o participaban otras empresas ahí, pero sí estaba activa y se usaba mucho -precisó Gonzalez-. Eso se hizo el día domingo, se tuvo que cortar las calles y demás, nosotros estábamos con la parte de prevención, con Defensa Civil, Tránsito y Policía, todo un trabajo en conjunto”.

Más allá de las pérdidas materiales el servidor público destacó que no hubo que lamentar víctimas ni lesionados. “No hubo ningún bombero herido, no hemos perdido materiales en el incendio y por suerte no hemos tenido que lamentar más que pérdidas materiales y nadie fue afectado”, concluyó.