((La 97)) en Carlos Paz: Rodolfo Ranni presenta la comedia “Divino Divorcio”

El reconocido actor Rodolfo Ranni protagoniza, junto a Viviana Saccone, la obra “Divino Divorcio”, que se presenta todos los lunes a la noche en la sala Holiday, con un costo de la entrada fijado en 800 pesos.

En este caso, la particularidad de la realización es que el resto de los días de la semana, el elenco y la producción se dedican a buscar lugares para presentarse, incluso al aire libre, en las localidades aledañas, teniendo en cuenta las dificultades de muchas personas de salir de vacaciones o incluso de pagar la entrada para un espectáculo.

Se trata de una comedia desopilante, en la cual el protagonista es un hombre “mujeriego” que se quiere divorciar, pero de a poco el público logra conocer su perfil desde un punto de vista diferente, inesperado y gracioso.

“Estamos muy contentos, felices de estrenarlo, con los nervios de todo estreno, a mi me gustaría que estrene otro y yo venir al otro día”, comentó el actor Rodolfo Ranni y confesó que, en la actualidad, más allá de toda su experiencia laboral, siente los mismos nervios previos al debut que a los 20 años de edad.

“La responsabilidad es mayor, pero los estrenos son siempre así, al final te afloja porque decís salió todo bien, mejor de lo que uno imaginaba o hubiera querido”, mencionó el artista, añadiendo que “la gente va a poder ver una comedia divertida, irónica, fantasiosa, que se disfruta mucho y, fundamentalmente, pasar un rato agradable después de tanto tiempo de no acceder a una sala y nosotros no estar en un escenario para ofrecer absolutamente nada”.

En ese sentido, Ranni destacó que se genera una “constante de comunión” con el público: “El teatro con los actores sólo no existiría y si no hay público no existe el teatro, entonces empezamos de nuevo, como que vuelve a existir”.

Acerca del contexto que se vive por la pandemia de Coronavirus, el actor consideró que la sociedad en su conjunto y cada persona en lo individual debe “luchar” por resistir las visiones negativas de muchos sectores que generan miedo y alarma.

“Hay que luchar con esto, tomemoslo como si fuera de verdad una postguerra -indicó Ranni-, pero vamos a salir, porque todos los que tuvieron postguerra salieron, y hay que sacar lo mejor que uno tiene en esta pandemia”.

Por último, el reconocido actor valoró la iniciativa de los organizadores de recorrer el interior de la provincia de Córdoba para llevar la comedia a lugares donde no existen habitualmente esta clase de eventos y que, además, hoy viven las complicaciones de la pandemia.

“Nosotros vamos a estar acá (en la sala Holiday) todos los lunes hasta el 28 de febrero y los demás días nosotros recorremos toda la provincia -precisó Ranni-, vamos a buscar al público que no tiene teatro, se lo hacemos en la canchita de básquet, pero vamos a buscar a la gente, porque sabemos que también la gente está asustada, la gente tiene miedo de salir; entonces, nosotros la vamos a ir a buscar para que pase un buen momento por un rato, que no es poco”.

Corresponsal: Evangelina Bustamante

Fotografía: Mario R. Sar (sarmario@gmail.com; Twitter: @mario_sar; Facebook: Mario Sar; Instagram: @mariosar5)