Récord: Más de 15 mil familias fueguinas son asistidas con comida por el Gobierno

Río Grande.- Daniela Soria, Subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno provincial, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina sobre la situación de los módulos alimentarios del padrón de RedSol y la demora de los beneficiarios en ir a retirarlos en tiempo y forma.

“Durante la pandemia estuvimos entregando los módulos alimentarios en los domicilios de los beneficiarios del programa RedSol y cuando se ampliaron las flexibilizaciones por parte del COE determinamos que lo puedan venir a buscar para su comodidad y resulta que nos está costando bastante que los beneficiaros vengan a buscar su módulo alimentario”, introdujo la entrevistada.

La funcionaria atribuyó “a la falta de información, por ahí la gente no se entera de esta modalidad o sobre el punto de entrega que le corresponde”.

“Quiero creer que hay demoras en el retiro de los módulos porque a la gente le está costando llegar a los lugares de entrega o porque no se enteraron”

En este sentido informó que junto a los promotores de Cuidarnos TDF “estamos haciendo un trabajo minucioso. A la gente que no puede acudir a la entrega, entre ellos a los mayores de 60 años, les llevamos el módulo a su domicilio”.

Finalmente apeló a los beneficiarios “a que vengan a buscar sus módulos porque los plazos se van acortando con el correr de los días”.

Más de 15 mil beneficiarios en la provincia

Daniela Soria, confirmó que son más de quince mil familias las que reciben módulos alimentarios y que, del total, unos nueve mil corresponden a la ciudad de Río Grande.

Se desprende que es el número más elevado en la provincia y está relacionado directamente con la cuarentena por la pandemia y la detracción económica devenida de la baja en las actividades productivas.

“Estamos entregando unos nueve mil módulos alimentarios en Río Grande. En Ushuaia la cifra llega a cinco mil y en Tolhuin son unas mil quinientas familias las que reciben asistencia alimentaria provincial”, confirmó la funcionaria.

Además, dijo que “el número de beneficiarios creció a medida que se extendió la pandemia de coronavirus. En marzo de 2020, solo en Río Grande, entregábamos unos tres mil módulos. La situación es muy compleja en toda la provincia”, apuntó.

Este nivel de asistencia se mantiene “desde hace un par de meses”, dijo y agregó que “se trata de gente que está imposibilitada de procurarse lo más básico, que es el alimento, y que acude a solicitarnos asistencia porque ya no cuenta con recursos”.