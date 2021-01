El IPV creará un Consejo Administrativo de Consorcios

Río Grande.- La Arq. Leticia Hernández, presidente del Instituto Provincial de Vivienda, anticipó por ((La 97) Radio Fueguina, novedades en la gestión de los consorcios. “Nosotros ahora vamos a activar un consejo administrativo de consorcios, donde va a ser más interdisciplinario, donde va a participar la pata legal, la pata técnica y conjuntamente con el área social que va a tener injerencia no solo en aquellos edificios donde haya conflictos, sino también a nivel general para empezar a tener con aquellos consorcios que ya están conformados e ir viendo y hacer un seguimiento de las normas”.

Admitió que “si bien hay convenios de canon de uso que están totalmente a prueba, lo que se ha preservado y es justamente el tema del consorcio, que busca mantener los espacios en común y tener una convivencia en el sentido de interactuar entre todos los vecinos para llegar a un fin en común; de tener ordenado y pintado esos espacios en común que hacen a la convivencia, pero los consorcios no tienen que ver con la convivencia en sí”, reparó.

“Nosotros cuando llegamos a la gestión, había una sola persona a cargo de los consorcios y por eso tomamos esta decisión de crear un Consejo Administrativo que sea interdisciplinario, que no recaiga en una sola persona, donde los encuentros sean periódicos y por más que no ocurra problemas de convivencia, igual comenzar a convocar a los vecinos para que interactúen y se comiencen a conocer”, abundó la entrevistada.

Remarcó que “si hay situaciones de agresiones físicas, deben recurrir a la justicia porque el Instituto no tiene el poder de policía”.

Recordó que “está vigente una ley de consorcio, pero aún así, muchos consorcios hacen agua; nosotros tenemos un buen antecedente, por ejemplo, en la ciudad de Ushuaia con respecto a los consorcios, pero que es una presencia permanente”.

Reparó además que “por el tema de la pandemia, no pudimos convocar a los vecinos, pero aún así hoy estamos abocados a crear este Consejo Administrativo y por lo menos en esta instancia no digo convocar a todos los vecinos, pero si al presidente o al administrativo de esos consorcios ya conformados”.

Sobre este punto, la Arq. Leticia Hernández adelantó también que “nosotros vamos a habilitar otro número y vamos a activar en nuestra página web para aquellos interesados que quieran ser parte de un consorcio, pero antes de todo esto, lo primero que vamos a hacer es un relevamiento y vamos a activar, una vez que esté habilitada la página web (que no tiene nada que ver con nuestra página de Facebook), por lo que vamos a contratar a una empresa que nos va a activar un mecanismo más directo y que la gente se quede más tranquila y a partir de ahí va a haber un botón para justamente empezar con el registro”.

“La idea es tener un diagnóstico de quiénes están activos para poder llevar adelante el trabajo de este nuevo Consejo Administrativo de Consorcios, que es bastante complejo”, cerró.