Las peores vacaciones para un fueguino en Córdoba: le robaron hasta la carne para el asado

Una familia de Tierra del Fuego que estaba de vacaciones en Córdoba fue víctima de la inseguridad dos veces en menos de cinco días: el viernes le robaron en la Terminal y ahora en el departamento que alquilaban en barrio Talleres.

Pablo Rojo, el damnificado, contó en comunicación con radio Mitre que alquilaron un departamento en barrio Talleres para estar cerca de sus suegros, que viven a pocos metros de donde estaban parando y jamás imaginaron que era un peligro.

«Cuando volví, en menos de 10 minutos, veo que vecinos me hacen seña de que habían entrado a robar al departamento que alquilo temporalmente. Me dejaron con lo puesto, me llevaron zapatillas, ropa, ropa de mi familia, nos llevaron todo», subrayó angustiado el fueguino.

Les robaron ropa, dinero y alajas

Asimismo, contó que el vecino de al lado le comentó que eran más de tres personas y que vio como se descolgaron dos por una calle que esta al costado, enojado relató que se llevaron hasta la comida que tenía en el freezer.

«Había comprado comida para la semana, hasta postre tenía, llevaron todo. El viernes me robaron en la Terminal y ahora en casa, creo que no vuelvo más a Córdoba«, sostuvo Rojo.

Fuente: Qué Pasa Salta