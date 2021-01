El día después del sismo en San Juan,  desde la mirada local

El sismo de 6,4 grados en la escala de Richter, que se registró en la provincia de San Juan el lunes a las 23:46, se sintió en gran parte del cordón central de la República Argentina, e incluso hubo reportes del terremoto en barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el norte de la Patagonia, en la provincia de La Pampa.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el periodista sanjuanino de AM 990, Jesús Conti, relató los pormenores de la situación que mantuvo en vilo a nuestro país por varias horas, ya que, luego del primer movimiento telúrico, hasta las primeras horas de la mañana, se generaron alrededor de 50 réplicas, algunas de entre 4 y 5 grados en la escala de Richter.

“Nosotros hemos tenido dos sismos, uno que destruyó la provincia en su totalidad, que fue el terremoto del año 44, después otro en el año 77 y que destruyó, literalmente, una localidad que está también sobre los 20 kilómetros, que se llama Caucete, un departamento de la provincia de San Juan -comentó Conti-; después, obviamente, han habido muchísimos temblores y sismos, y todas estas cuestiones, con todo lo que generan, miedo, psicosis y demás”.

El epicentro del sismo se produjo a unos 35 kilómetros de la zona central de la capital de San Juan, en el departamento de Sarmiento, en una localidad que llamada Villa Media Agua, ubicada en el límite con la provincia de Mendoza.

“Es cierto que desde hacía mucho tiempo no se observaban ni se percibía ningún sismo con estas características”, explicó el comunicador, y agregó que “nosotros tenemos mucha conciencia sísmica por todas estas cuestiones que, lamentablemente, le han pasado a la provincia, y la estructura, a diferencia de muchas otras provincias del país, está diseñada justamente para esto y, sinceramente, a nosotros nos tiene acostumbrados, pero no de esta magnitud, hace muchísimos años que no se vivía algo así”

Conti destacó que “la provincia ha podido sostener la situación edilicia realmente muy bien”, siendo que no hubo que lamentar víctimas fatales y únicamente se registraron daños materiales y lesiones leves.

“Hasta las 7 de la mañana hemos tenido 30 réplicas -sostuvo el periodista-. Lo que en principio se siente es lo que, por supuesto, ha llamado muchísimo la atención en todas partes del país, porque se ha sentido en muchísimos lugares, inclusive en los vecinos de Chile”.

“Cuando se producen los terremotos de más de 4 o 5 grados te queda una inestabilidad en el cuerpo realmente muy fea porque, porque en definitiva, literalmente, se te movió el piso”, mencionó Conti en diálogo con el programa Un Gran Día, y subrayó que el sismo duró dos minutos y medio.

“Lo que sentís en el piso, el bramido, es un poco lo que más asusta, porque comienzan a bramar todas y cada una de las cosas que, por supuesto, están en la casa; en la plaza, los árboles que se sacuden realmente muy fuerte y te genera ese tipo de desesperación, y por eso mucha gente, obviamente, opta por no dormir”, detalló el periodista.

El corte de unos 15 minutos en las telecomunicaciones se debió a un colapso ocasionado por los intentos de los vecinos de comunicarse con sus parientes y allegados. “Acá en San Juan, en gran parte de los barrios, la instalación eléctrica de las plazas y demás, son subterráneas, justamente por eso, y los cables que se observan en la provincia tienen que ver más que nada con los canales de televisión”, dijo Jesús Conti.

Por otra parte, la situación de las rutas acaparó la mayor atención en cuanto a las refacciones y trabajos a realizar por el Estado, ya que se generaron muchas grietas, sobre todo en la Ruta 40, que une con Mendoza y atraviesa el lugar del epicentro del sismo. “La sensación de ir manejando en la ruta y ver que la ruta se empieza a agrietar y abrir es prácticamente de una película de terror”, dijo el trabajador de AM 990.

“Prácticamente son todos daños materiales al fin y se está abocando a restablecer las rutas, que son las que se han dañado más, y en algunas hay 6 o 7 metros de profundidad junto a la abertura que se ha producido -informó Conti-. En ese sentido, obviamente, se está trabajando rápidamente, porque las rutas se utilizan mucho y genera complicaciones, por ejemplo para la actividad minera y el tránsito de los camiones”.