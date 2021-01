El 25% de la población de Río Grande fue asistida por el Municipio durante la pandemia

Río Grande.- La Lic. Silvana Angelinetta, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande, fue entrevistada por ((La 97)) Radio Fueguina sobre la atención social de las familias riograndenses en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, la funcionaria municipal introdujo que “si bien terminamos un año complicado, debemos recordar que aún seguimos en pandemia, aún está presente el COVID-19 y desde la gestión del intendente Martín Pérez seguimos insistiendo a la población de que se tomen todas las medidas”.

Detalló que “la semana que viene, a partir del 25 de enero, vamos a estar realizando la entrega de los módulos alimentarios a todas aquellas familias empadronadas dentro del Programa Alimentario Municipal, tal como lo venimos haciendo sistemáticamente mes a mes”.

En ese sentido precisó que “los días 25 y 26 de enero vamos a estar entregando en Margen Sur, en la sede de la calle Kau 871; el día 27 de enero, vamos a estar entregando en el SUM de Chacra XI (Halcón Peregrino y Playero Blanco) para las familias de ese barrio y del barrio Malvinas Argentinas -ex Chacra XIII-; el día 28 de enero vamos a estar entregando para el sector centro y en el Espacio Joven en O’Higgins 791 (barrio AGP) y el día 29 culminamos la entrega en los sectores de Chacra II; Chacra IV, barrio CGT y barrio Mutual en el SUM del barrio CGT que está ubicado en Victoria Ocampo 920”, informó la Secretaria.

La Lic. Silvana Angelinetta remarcó que “lo que nosotros pedimos es que asistan solamente los titulares, que se mantenga el distanciamiento, que vayan con barbijos, tapaboca y nariz y que aquellas personas que están enmarcadas como adultos mayores o personas con discapacidad, la entrega va a ser domiciliaria”.

Balance de la asistencia social

La integrante del Gabinete municipal recordó que al inicio de la administración municipal del licenciado Martín Pérez, “lo que hicimos fue reconfigurar el padrón social municipal para poder establecer la cantidad y hacia dónde nosotros estábamos llevando los aportes alimentarios”.

Agregó que “este programa tiene tres aristas: por un lado están todas las familias empadronadas, que son estas a las que sistemáticamente se les hace entrega de un módulo alimentario mes a mes; por otro lado están los aportes alimentarios que se les hace a comedores comunitarios, merenderos, organizaciones y asociaciones sociales; y, por el otro lado está todo lo que es la demanda espontánea”.

Puntualizó que en el primer caso, el padrón alimentario destinado a las familias, “el número se mantuvo en 3.200 beneficiarios” y en el caso de la demanda espontánea “lo que pudimos registrar es que entre el primer trimestre y el segundo trimestre de gestión -que es cuando aparece el COVID-19 en la Argentina- el aumento fue del 400 por ciento en lo que hace al requerimiento de la asistencia alimentaria”.

Angelinetta explicó que el concepto de ‘Demanda Espontánea’ “son aquellas personas que nos envían un requerimiento de alimentos Whatsapp y nosotros respondemos en el momento”.

Justamente estos vecinos son los que no han podido salir a trabajar durante la cuarentena, muchos de los cuales son trabajadores eventuales y la única ayuda que recibieron fueron los bolsones alimentarios; asimismo se enmarcan “aquellas personas que no podían ni siquiera salir a comprar porque estaban en situación de aislamiento obligatorio y que hasta el día de hoy siguen asistidas porque sigue sostenida la demanda espontánea”.

Consultada sobre el segundo renglón de asistidos, los comedores comunitarios, merenderos y organizaciones sociales, detalló que “nosotros estamos trabajando con el 85 por ciento de esas organizaciones y la comunidad se preguntará por qué con el 85 y no con el 100 por ciento, es porque muchos de los referentes de esas organizaciones sociales están enmarcados dentro del grupo de riesgo o en alguna oportunidad han tenido que atravesar el coronavirus y entonces no podían brindar el servicio de comedor o merendero y por ello el parámetro proporcional es del 85 por ciento durante el año (2020) y de hecho seguimos con esa población aportando alimentos desde el Municipio de Río Grande”.

A todo esto hay que sumar “que también tenemos adultos mayores que han comenzado a requerir más de nuestros servicios y hemos llegado a casi al 15 por ciento de vinculación con familias que tienen por lo menos un miembro con discapacidad”, acotó la funcionaria municipal.

Un Estado municipal presente

La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande destacó que en lo que hace a la asistencia alimentaria “nuestro Estado municipal ha estado realmente muy presente porque hemos llegado al 25 de la población que está estimada para Río Grande durante el 2020”.

Observó que “esta situación va a seguir porque lamentablemente la ciudad está en una coyuntura que no es solamente local, sino también provincia, regional, nacional y mundial y por lo tanto hay muchas variables que afectan o inciden en el trabajo que se realiza desde este municipio. Estamos presentes y estamos atentos a cada requerimiento”.

Los vecinos en situación de vulnerabilidad pueden llamar al (02964) 436200, a los internos 7031 y 7036, para solicitar un turno “para que nosotros podamos atenderlos presencialmente, tanto acá en la Secretaría como en el Anexo que tenemos en la Margen Sur (Kau 871)”.

Pago de boletas, entrega de leña y agua

Por otra parte la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande fue consultada sobre otras prestaciones de carácter social que atiende la comuna local y recordó que “nosotros durante la pandemia, en lo que fue la DISPO y la ASPO puntualmente, estuvimos atendiendo a muchas personas que estuvieron varadas en la ciudad, ya sea con el alojamiento, el alimento y después estuvimos ayudando a varios de ellos para que puedan volver a sus domicilios de origen”

Asimismo, “en lo que tiene que ver con transferencias directas o ayudas económicas, en ningún momento lo dejó de hacer el Municipio, incluso cualquier riograndense puede solicitar un turno por teléfono o acercarse personalmente porque más allá de la documentación que les requerimos, es importante para nosotros escucharlos cara a cara para saber bien en qué situación está esa persona”.

Este tipo de ayuda se mantiene e incluso “con esta política de puertas abiertas de la Secretaría se nota que hay un mayor flujo de requerimientos”.