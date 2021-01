ATE pide una reunión de gremios con Gobierno por la vuelta a clases

El referente de ATE en el ámbito de Educación, Luis Córdoba, pidió al Gobierno provincial que se convoque a una reunión con todos gremios del sector para definir los detalles de la vuelta a la presencialidad para los tres niveles educativos.

Córdoba destacó que la última reunión con el secretario de Educación, Pablo López Silva, se llevó a cabo en diciembre pasado, y consideró que sería un error que se pretenda comenzar con las clases presenciales sin antes haber consensuado con los trabajadores, tanto administrativos, como docentes y personal de mantenimiento.

“No tuvimos ninguna reunión ni nos han llamado desde Gobierno como para ponernos de acuerdo, pero somos un sector que tenemos compañeros que, seguramente, van a pedir asesoramiento al sindicato, de todos los niveles -expresó el sindicalista-. Me parece a mí que la ministra de Educación debiera hacer un llamamiento para acordar de qué manera buscar la mejor forma de emprender y proyectar cómo se podrían empezar las clases presenciales”.

A su vez, Córdoba remarcó la necesidad de hacer un relevamiento para conocer la situación de los trabajadores en cuanto a su salud, sabiendo que existen empleados que son adultos mayores y personas de riesgo por otras enfermedades.

“Se habló en diciembre con Pablo López Silva, secretario de Educación, le pedimos que vayan previendo cuáles van a ser los métodos, las formas, la proyección, para ver de volver a clases, teniendo en cuenta que en nuestro sector hay muchísimos colegas, de los tres niveles, inclusive de la universidad, que son mayores de edad, que tienen enfermedades de base y que estamos en una situación, los docentes de Tierra del Fuego, que hace años que no se hacen un control médico, muchos de los compañeros y compañeras no saben qué tipo de enfermedad tienen de base”, explicó el gremialista de ATE.

En ese sentido, puntualizó la condición del servicio de los trabajadores POMYS, que realizan tareas de limpieza y mantenimiento, en función de que “el 60% de compañeras y compañeros son mayores de edad o mayores de 55 para arriba, que son pacientes de riesgo”.

Córdoba consideró imprescindible un encuentro con los funcionarios de Educación para poder llevar tranquilidad a los trabajadores en razón de las medidas que se adopten: “Tenemos que ir con información certera para que podamos llegar a un acuerdo y que le podamos transmitir a los compañeros la mayor tranquilidad, para que podamos comenzar las clases. Aún así, tenemos la otra parte, que son los niños y adolescentes, más que todo, porque nosotros sabemos que durante las clases, el amontonamiento de alumnos en una institución es imposible de controlar en horario de recreo, y a un niño no le podés decir que no juegue, que no salgan al patio a jugar y, no sé hasta dónde se puede tener a los niños con un barbijo puesto todo el tiempo”.

“La verdad que es una situación compleja, y me parece que acá el Estado comete un grave error en no llamar a todos los sectores que tienen representación de los docentes”, subrayó el dirigente.

“Nosotros vamos a tener que ver responder con nuestros afiliados y, si no se llega un consenso, seguramente va a haber dificultades, porque nosotros tenemos que velar por la seguridad y salud de nuestros compañeros”, expresó Luis Córdova, y agregó que “me parece que es un error comenzar las actividades normalmente o de forma dual, como tenían pensado sin llegar a un consenso con todos”.

Así mismo, el sindicalista advirtió que se podrían generar acciones judiciales. “Después que no se asusten con el tema de los reclamos, inclusive hasta a legales muchas veces, o por una cuestión de resguardo de salud, que nosotros tengamos que salir a defender y no permitir que se exponga a un trabajador directamente en un ambiente donde hay riesgo de contagio”, adelantó Córdoba.

Si bien el referente de ATE señaló que una parte del personal de Educación podrá regresar a sus tareas presenciales sin mayores inconvenientes, destacó que “hay otro sector, otra porción de compañeras y compañeros, que se va a dificultar».

«Me parece que no se puede hacer un llamamiento generalizado si no se hace un pormenorizado cruzamiento de datos, para saber quién tiene dificultades de salud, que puede llegar a ser agente de riesgo permanente, para no ponerlo en riesgo, porque vamos a caer en todo caso en algo peor, y eso es riesgo de vida”, concluyó.