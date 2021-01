El director de Vialidad Provincial, Edardo Sandri, se refirió a los trabajos viales que se llevan a cabo por mandato del juez Daniel Cesari Herández, en distintos accesos de la ciudad. Las obras se realizan debido a irregularidades viales ubicadas a la vera de la ruta, en el tramo de acceso a circunvalación, en el barrio YPF, hasta la salida de la ciudad en la circunvalación hacia el sur.

“Cualquier acceso a una ruta, a una arteria principal como esa, tiene índices de velocidad distintos y hay una serie de normas viales que hay que cumplirlas, entonces todo lo que ha estado irregular, y cumpliendo con el mandato del juez, se está sacando, algo se hizo antes y lo otro se está haciendo ahora, en estos momentos, estos días”, relató el funcionario.

Las tareas se deben a la peligrosidad de los accesos y el pedido por parte del magistrado se basa en una causa judicial por un accidente fatal del conductor de una moto. Si bien se adelantó que se busca cumplir con todas las indicaciones del fallo judicial, se pretende consensuar las modificaciones con el Municipio de Río Grande.

“Hay gente, hay máquinas nuestras que están trabajando, hay muchos accesos en la misma situación – mencionó Sandri-. Lo que estamos haciendo es ponernos en contacto con la Municipalidad, con la gente de Catastro municipal, porque hay algunos cortes, algunos cruces, algunos accesos, que a lo mejor pueden generar demasiado problema”.

En el caso particular de los ingresos ilegales al barrio Campamento YPF, Vialidad procedió a poner mojones sobre la banquina y se cavó una zanja para evitar el paso de vehículos por lugares no autorizados.

En tal sentido, el responsable de Vialidad Provincial, destacó la intención de mantener un equilibrio entre la demanda de la Justicia y la necesidad de la gente: “Veamos la forma de señalizarlo para que sea seguro, pero tampoco le causemos un gran problema a la sociedad de Río Grande, que se mueve históricamente y se está moviendo por esos caminos. La idea es regularizar y, dentro de las leyes y las normas, manejar un punto de equilibrio en el medio, no es cuestión de que yo salgo con una topadora, no complicarle la vida a la ciudadanía de Río Grande, y mucho menos al Municipio”.

“Por un lado, no hace falta que ningún juez nos dé la orden para hacer algunas cosas y, por otro lado está perfecto que lo haga y me parece que está perfecta la manda del juez, porque si no, cuando nosotros vamos a trabajar, la gente nos quiere tirar piedras, prácticamente; entonces, yo tengo una orden del juez y la voy a cumplir estrictamente”, detalló Sandri respecto de la situación que se da ante los cambios.

Según expresó, en esta instancia, el objetivo inicial es acordar las modificaciones con las áreas pertinentes de la Intendencia: “Lo que estamos tratando es ponernos de acuerdo con la gente de la Municipalidad, para ver qué es lo que podemos rescatar para que no le genere problemas a la gente”.