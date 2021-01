Marcelo Guerrero fue ascendido a Comisario Mayor

El Comisario WhatsApp, conocido así por sus métodos para combatir los robos con la cooperación de los vecinos que le valieron la fama y reconocimiento, recibió hoy la noticia de que había sido ascendido al cargo de Comisario Mayor , la anteúltima jerarquía de la carrera de policía antes del retiro.El oficial de la Policía fueguina había sido condenado a un año y medio de prisión en abril de 2019 por el delito de “omisión de auxilio a la autoridad civil competente” e iba a ser exonerado de la institución.

Sin embargo, en julio del año pasado Guerrero volvió a portar el uniforme luego de ser absuelto.

A través de su cuenta de Facebook expresó “Hoy lloro de felicidad, de emoción, de alegría, finalmente fui notificado a Comisario MAYOR, gracias a mi familia toda, amigos, conocidos, mis abogados y a cada uno de ustedes que siempre me acompañaron. Agradecido a DIOS porque nunca me soltó de la mano y me hizo sobrellevar mis peores momentos con mucha fe, lealtad y con la frente alta”.