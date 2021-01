Cobertura ((La 97)): Madame, un cabaret del siglo pasado en una disco de Carlos Paz

Rocío Pardo es la joven productora que lidera la realización de “Madame”, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Se trata de una obra que lleva a escena un Cabaret de principios del siglo XX, el cual tiene como protagonistas a Diego Reinhold y Facundo Mazzei.

En su informe para ((La 97)) Radio Fueguina, la periodista Evangelina Bustamante comentó que los integrantes del proyecto “están muy contentos porque pensaban que no iban a tener temporada, pero por suerte están trabajando y están en un contexto muy especial, porque no es en un teatro, sino en una discoteca”.

La obra se lleva adelante en el clásico boliche Calama y Facundo Mazzei, miembro del staff, nos relató los pormenores de esta temporada tan particular. “Estoy feliz de volver (a Carlos Paz), porque no estaba en mis planes, porque no tenía laburo, no había un plan -mencionó el artista-, pero a último momento, justo cuando estaba terminando la última semana de trabajo, mi amiga me hizo esta propuesta y la verdad que me motivó mucho, tenía muchas ganas de subirme a un escenario nuevamente y estoy muy contento con el espacio que tengo, con los compañeros que tengo, que son muy talentosos”.

Acerca del grupo que lo acompaña, Mazzei señaló que “estamos todos con muchas ganas de estar arriba del escenario y ganarlo todo, y creo que esa energía es necesaria para el espectador también, por todo lo que estamos pasando”.

Por otra parte, respecto de la situación sanitaria y las diferentes medidas de prevención, agregó que “estamos bajo protocolo, la gente usa barbijo, nosotros hemos ensayado también con barbijos, con la distanciada, afuera se hace el test con alcohol en gel y es muy bueno para divertirse acá en Calama”.

“Es una propuesta súper canchera los temas los cantamos, siempre hay de todas las épocas y son reversiones muy increíbles -destacó Mazzei-, Diego Reinhold la rompe, como siempre, con su talento, se divierte, es creativo, así que tenemos un elenco súper fuerte y re lindo, estamos pasándola muy bien y tenemos muchas ganas de compartir con el público”.

A su vez, el bailarín, actor y cantante reconocido por su trabajo en el programa televisivo Cantando 2020, subrayó que la propuesta es “novedosa”, ya que “es algo teatral que está dentro de un boliche, el vestuario es impecable también, el maquillaje, la puesta en escena, las luces”.

“Estoy chochó y muy agradecido, es una bendición poder tener laburo y más poder hacer lo que amo”, concluyó Mazzei, y precisó que la obra se presenta durante viernes, sábado y domingo”, teniendo en cuenta que los asistentes “después, también se pueden quedar tomando algo, así que es muy divertido”.

Fotografía: Mario Sar (Instagram: @mariosar5; Twitter: @mario_sar)