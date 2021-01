Expectativa por la presentación del Samsung S21

Samsung dará a conocer su próximo buque insignia, el smartphone Galaxy S21, el 14 de enero. La compañía anunció oficialmente que su evento Unpacked 2021 se realizará en esa fecha y si bien no se menciona el nuevo móvil, se sabe que en todos los eventos Unpacked la empresa presenta sus nueva línea de celular.

Usualmente estos eventos se realizan en febrero o marzo, pero esta vez la surcoreana decidió adelantar el anuncio que se dará justamente el último día de la gran feria de tecnología CES, que este año será 100% virtual.

En la tarjeta de presentación donde se anuncia que el 14 de enero se hará el evento se puede ver un rectángulo con tres orificios, lo cual hace pensar en lo que sería el módulo de la cámara del nuevo dispositivo. Y se acompaña con el texto. “Bienvenido a la épica cotidiana”. El evento se podrá seguir por streaming, a través de la página oficial de Samsung, a las 10am EST.

Se espera que la compañía presente tres modelos: el Samsung Galaxy S21, el Galaxy S21 Plus y S21 Ultra. De acuerdo con algunas filtraciones que surgieron en estos días, alguno de los equipos podría tener compatibilidad con el lápiz S-Pen de la línea Note.

El nuevo S 21 sería compatible con el S Pen de la línea Note

También se espera que estos equipos integren lentes de hasa 108 MP, además de otras mejoras en la cámara; display Amoled con tasa actualización de 120 Hz, 12 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento de entre 128 a 512 GB según el modelo.

Por otra parte, la nueva línea vendría con procesador Snapdragon 888, en Estados Unidos, y Exynos 2100 para el resto de los mercados. En cuanto a conectividad los tres modelos serían compatibles con 5G, wifi 6 y Bluetooth 5.1.

De acuerdo a algunos renders que se armaron en función a las filtraciones, el S21 tendría una cámara vertical con una estética similar a la del Galaxy Note 20, y la pantalla frontal es plana en lugar de ser curva, como en otros modelos.

Se estima que los equipos vendrán en una nueva variedad de colores y se especula que no incorporará en la caja los auriculares. Ademas, el S21 integraría una 4.000 mAh, en tanto que el S21 Plus tendría una batería de 4.800 mAh.

El sitio WinFuture habla de una pantalla con resolución de 2400 x 1080 para el S21 y el S21 Plus, un tanto menor que la resolución de 3200 x 1440 que ofrecen sus antecesores. Esto equivale a una densidad de píxeles de 421 ppp para el S21 de 6,2 pulgadas y 394 ppp para el S21 Plus de 6,7 pulgadas. En cuanto al valor, El S21 estaría en torno a los USD 1.040 USD) y el S 21 Plus, USD 1.285, según el mismo portal.

Si bien se presentarán el 14 de enero, usualmente los equipos salen a la venta unos días después de la presentación oficial. Según Android Authority, la fecha de salida al mercado sería el 22 de enero, aunque otras fuentes creen que se comenzará a vender al público a partir del 29 de enero.