Como caracteriza a la región, el día estaba envuelto en un fuerte viento. Pero el objetivo era claro: representar a la libertad de expresión. Así es como Mauricio Jesús Flores, director de “Lo-eventual”(*) propuso envolverse en diarios, representando a todos los medios de comunicación manipulados por el poder, para luego gritar liberándose y así conseguir la libertad de expresión.

Pero este personaje no estaría solo, sino que lo rodearía el poder que quiere controlar sus palabras. Bajo la dirección de Mauricio, el grupo Our Voice de Ushuaia se caracterizó con trajes negros, capuchas y máscaras con picos largos para representar a ese poder que censura. Pero al oir el grito de libertad de expresión, al poder no le queda otra opción más que retroceder, e incluso caer.

La propuesta fue ideada por el grupo “Lo-eventual”, cuyo director Mauricio también es uno de los directores de la productora de eventos y contenidos culturales “La mirada” (**). Él tiene amplia trayectoria en Tierra del Fuego, reivindicando la cultura desde esta inhóspita provincia.

Pese al viento que voló varias veces los diarios haciendo peligrar la realización de la foto, Ushuaia se sumó al grito para que Julian Assange no sea extraditado y el derecho al ejercicio del periodismo libre sea respetado

.(*) Perfil de Facebook de Lo-Eventual: www.facebook.com/loeventual

(**) Web de La mirada: www.lamirada.com.ar

(Colaboración: Daiana Carracedo)