Medida gremial afectará el funcionamiento del aeropuerto local

Ante esta situación, relató: “Hemos decidió desde el día de mañana tomar medidas gremiales, como consecuencia de las cuales lamentablemente se van afectar los vuelos de mañana martes, el jueves y el día sábado”.

Explicó además que no solo el reclamo es por falta de calefacción, sino también porque los camiones y autobombas, que se se pueden ver afectados: “Nosotros no sabemos si el día que haya una emergencia las autobombas van a responder como deberían. Al no tener calefacción muchas veces le cuesta arrancar”.

Asimismo, añadió que “la seguridad operacional nosotros la vamos a prestar, cuando la aeronave esté llegando vamos a prestar el servicio, pero cuando el avión ya esté con los motores apagados recién comenzaría la medida”.

La medida de fuerza a va a consistir en una asamblea con quite de colaboración: “Nosotros vamos a ir decidiendo en el momento la cantidad de horas que puede durar esta asamblea. Lamentablemente los vuelos van a sufrir una demora, hasta el momento no sabemos de cuánto tiempo va a ser”.

Por último, hizo hincapié en que “estamos peleando por falta de personal, nosotros somos servicio auxiliar del aeropuerto y necesitamos que se tome más gente”. El día 7 y 8 de enero también se van a sumar a una protesta nacional y sobre esto aclaró: “Ahí no sabemos si va haber vuelo o no, porque ese depende de Buenos Aires. Hay compañeros contratados hace mucho tiempo que están en esta situación, ellos realizan la misma tarea que el resto y la remuneración es mucho menor”