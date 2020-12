Reclamo de los Bomberos de la ANAC: «Está en peligro la operatividad del Aeropuerto»

Juan Salguero, delegado de ATE y Bombero de la ANAC en el aeropuerto de Río Grande, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y comentó la situación que atraviesan desde hace meses y, por ahora, no presenta solución.

«Nosotros a partir del 15 de septiembre hubo un corte de luz donde se vieron afectados los equipos de calefacción que tenemos y desde ese día no contamos más con calefacción”, señaló.

“En todo lo que es jefe de aeropuerto y la parte administrativa del Aeropuerto, hicieron todo legal, mandaron carta al ANAC, quien en teoría debe hacerse cargo de las instalaciones donde prestamos servicios. Pero hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta. Nos dijeron que en dos días sale o que ya está la compra para hacerla y así pasaron los meses y seguimos igual”, describió.

Además, agregó que “siempre tuvimos la predisposición de ir a trabajar como tiene que ser, cumplir las horas de guardias y lamentablemente pasando frío. Esto pone el peligro la operatividad del aeropuerto”

Se mostró preocupado, diciendo que “no sabemos cómo van a funcionar los camiones, cada día que vamos a tomar la guardia hay muchas veces que a los camiones les cuesta arrancar porque al no tener calefacción las baterías se agotan. En caso de emergencia estamos a la buena de Dios de ver si los camiones van a funcionar o no”.

“Lamentablemente, la semana que viene comienzan los vuelos y van a llegar a las 2:30hs de la mañana donde la temperatura es muy bajas y hace frío. No se puede trabajar así, no nos va a quedar otra que tomar medidas y los vuelos se verán afectados”, puntualizó y añadió: “Queremos que alguien se haga cargo de esto, que tome las medidas necesarias y se solucione el tema. Porque si no los vuelos se van a ver afectados, pero no queremos llegar a eso”

“Nosotros cumplimos guardias de 14 horas, y estar todas esas horas donde no tenes calefacción y los equipos mismos que nosotros usamos también se deterioran por el frío. Hay que encontrar la solución para que nadie se vea afectado”, lamentó, y reiteró: “El jefe de Aeropuerto hizo todo lo que está a su alcance, llamó a mandó notas a varios lados. Hoy ya no queda otra que la gente sepa lo que estamos viviendo”.