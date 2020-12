Invertir en pandemia: Óptica López abrió un nuevo local en el centro

En un contexto muy difícil para la economía y el mercado de trabajo, cuando cierran empresas en casi todos los rubros, todavía hay quienes apuestan a seguir creciendo y generar empleo. Es el caso de Óptica López, la empresa líder de Río Grande, que ya cuenta con más de 30 años de funcionamiento y que ahora sumó una nueva sucursal en Piedrabuena N° 734.

La firma, fundada por el ingeniero Osvaldo López y su esposa Norma, da un paso más en un año muy difícil, con la apertura de una nueva sucursal, al frente de la cual estará su hijo Francisco, Técnico Optico especializado en lentes de contacto.

El local inaugurado recientemente se encuentra frente al edificio de Investigaciones de la Policía provincial, entre las calles San Martín y Perito Moreno. Se trata del primer inmueble propio de la empresa familiar, y se suma a los 2 que se ubican en Avenida San Martín N° 891 y Perito Moreno N° 234.

Francisco López destacó la buena noticia del lanzamiento del tercer local entre tanta información negativa: “Ahora que la noticia es que cierran locales y se despide gente, nosotros damos una buena noticia de que abrimos un nuevo local después de mucho esfuerzo, en calle Piedrabuena, que viene a sumarse a las dos sucursales que ya tenemos. Están todos invitados a venir a conocernos aquí, es un local flamante, nuevo, moderno, pueden venir sin compromiso”.

La atención es de lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 15 a 20:30, sábados de 10 a 13 y de 16 a 20, y los feriados durante la tarde. En la página web de www.opticalopez.com.ar los interesados pueden encontrar los teléfonos a disposición para cualquier persona que no pueda acercarse, cuentan con números de Whatsapp y con servicio de envío.

“Nosotros seguimos trabajando bajo delivery, así que los pacientes que no pueden o no quieren salir, nosotros se lo llevamos no hay ningún problema -sostuvo el propietario-, también tenemos Facebook (óptica López RG) y en Instagram estamos haciendo un sorteo por el evento que estamos haciendo de lanzamiento, donde estamos sorteando unos anteojos de sol Ray Ban desde la página de Instagram”.

Un año complicado

Respecto de las medidas de prevención y el trabajo desarrollado en el marco de la pandemia, el empresario mencionó que “nosotros siempre trabajamos, pero el protocolo es el distanciamiento social, por ende el ingreso al local es restringido, depende de la cantidad de vendedores”.

“Ahora tenemos un evento, por ejemplo que también es restringido y de forma virtual, entonces, se acercan, vienen, si hay gente pueden esperar un poco afuera ahora que está lindo y que pueden esperar afuera, y si no tratar de rotar y atender con cierta celeridad para que no se quede nadie afuera”, comentó López.

Si bien la empresa familiar logró dar un paso más en crecimiento, el año 2020 no fue fácil debido a la baja en las ventas. “Como todo, se cayó mucho, nosotros nunca cerramos, siempre en el peor momento de la pandemia atendimos a puertas cerradas, haciendo delivery porque hay muchos pacientes que necesitan -indicó el dueño de la óptica-, desde Salud provincial nos permitieron seguir trabajando y ayudar a esas situaciones, aunque obviamente el trabajo fue mucho menor porque muchos pacientes no fueron a los médicos”.

“Dentro de lo malo que fue todo, nosotros no estuvimos tan mal porque algo siempre pudimos trabajar, pero siempre con la paranoia de cuidarse porque, por ahí, uno tiene ganas de trabajar, pero también entiende que en los lugares donde se ha abierto también han habido brotes, es una cuestión de salud, una cuestión de cuidarse”, remarcó López.

..