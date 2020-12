El perjuicio inesperado a un periodista de ((La 97)) por el extravío de su celular

El periodista de ((La 97)) Radio Fueguina y titular del portal habildeclarante.com, Christian Bisso, perdió ayer por la noche su teléfono celular en cercanías de un conocido supermercado de Río Grande y quien lo encontró, lejos de intentar devolverlo, lo utilizó para enviar mensajes ofensivos a sus contactos.

“Anoche al termino de mi jornada laboral, extravié mi teléfono en un supermercado del centro de Río Grande. Me di cuenta que no lo tenía poco más de una hora después y por ello, me comuniqué prontamente con Movistar para solicitar la suspensión de la línea”, relató

En ese sentido, contó que “en ese lapso de tiempo, muchos de mis contactos recibieron mensajes ofensivos. Habiendo realizado la reposición de mi chip y tras haber recuperado mi línea esta mañana, les informo que los mensajes ofensivos que recibieron obviamente no fueron enviados por mí”.

“Los que me conocen saben que no es mi estilo y que mantengo un trato respetuoso con todos. Por ello ofrezco mis sinceras disculpas por el mal momento que debieron vivir quienes recibieron esos mensajes ofensivos”, enfatizó el trabajador de prensa.

El teléfono en cuestión es un Motorola Moto G (similar al de la imagen) con cubierta blanca, que fue extraviado en la esquina de Roldán y Don Bosco.