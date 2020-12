Caló, en Río Grande: Pidió una «ley provincial» para terminar con los contratos eventuales

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, llegó en las últimas horas a la ciudad de Río Grande para sumarse a los actores que acompañarán al presidente de la Nación Alberto Fernández en la inauguración de la agenda de Capitales Alternas.

En diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina, el líder metalúrgico analizó la actualidad de la industria de Tierra del Fuego y hasta se animó a pedir una ley provincial que solucione los inconvenientes generados por los «contratos basura».

«Hoy vamos a estar realizando visitas protocolares, en principio a Radio Victoria; el señor Presidente seguramente también va a ir a visitar la fábrica después del mediodía», indicó, en relación al itinerario de hoy.

En cuanto a lo ocurrido a lo largo de este 2020, Caló señaló: «Ha sido un año muy duro, muchos argentinos perdieron la vida; esperemos que venga la vacuna, ya que si viene la nueva cepa tendremos una recaída muy dura».

«Hoy estamos trabajando al 80% en prácticamente todas las líneas del país», resaltó, y destacó la situación actual de la Provincia: «No hubo despidos y en el último tiempo ingresaron 7 mil trabajadores nuevos».

Por último, fue consultado por los polémicos y famosos «contratos basura», que sufren cientos de trabajadores que no pueden alcanzar la efectivización: «Acá es medio especial. A veces me preguntan algunas cosas y allá yo no lo veo. Tendremos que hacer algo con los contratados, alguna ley provincial. Es un trabajo temporario; en verano deberían hacer aires acondicionados y en invierno estufas».