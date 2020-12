Blanco, sobre posibles anuncios del Presidente: «No pierdo la esperanza de que me cierre la boca»

El Senador Nacional radical que integra el bloque de Juntos por el Cambio se refirió a la visita que hará a la provincia el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. El legislador dio cuenta de su gran expectativa y planteó dudas que, seguramente, aparejarán polémica y debate.

Blanco manifestó que: “Viene el Presidente y tengo la misma expectativa que tiene la enorme mayoría de los fueguinos. Quiero ver si, tal como cumplió su promesa de impulsar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, Alberto Fernández va cumplir con su palabra empeñada de prorrogar el subrégimen de promoción industrial que es vital para nuestra provincia. Yo celebro que se haya concretado el interconectado virtual, lo que ayudará enormemente a la Dirección Provincial de Energía y a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, pero hay que trabajar para que eso también se refleje en la boleta de la luz. La generación y distribución de energía eléctrica es fundamental para la producción industrial fueguina, es importante que la energía llegue a todos lados con la potencia necesaria, con tarifas estables o a la baja y que eso sirva para darle impulso a la reactivación económica”.

“Tengo entendido que el Presidente en persona no va a ir a visitar la planta de la empresa Mirgor que es una compañía de punta en producción y aplicación de alta tecnología tal como lo demostró siendo la primera del país en producir respiradores artificiales para apuntalar al sistema de salud pública nacional y enfrentar de manera más preparada a la pandemia”, criticó el senador.

El legislador recordó que “en campaña, Alberto Fernández se comprometió a darles certeza a los empresarios, a los inversores y a los trabajadores locales mediante la prórroga del subrégimen de promoción que está próximo a caducar. Cuando le pregunté por este tema al Ministro Kulfas en una de sus visitas al Senado, me respondió que la cuestión estaba en estudio, lo que para mí fue una evasiva elegante. Yo espero que el presidente honre su palabra, aunque tal como fueron las cosas durante este año, hoy dice una cosa y mañana la contraria. Yo, como fueguino, no pierdo la esperanza de que me cierre la boca con este anuncio tan esperado”.

“De la prórroga del subrégimen –añadió Blanco– pende el futuro económico mediato de la provincia. Es cierto que la industria fueguina se tiene que diversificar, mejorar y ser más competitiva, pero creo –justamente– que el ejemplo de Mirgor va en ese sentido. Y miren qué casualidad que justamente esa empresa está afuera de la agenda del Presidente”.

El senador radical dijo también que: “Espero también que el Presidente participe de la firma de la constitución del Polo Petroquímico que constituye una decisión y un avance importantísimo para el desarrollo de esa industria en nuestra provincia. Yo, si fuera él, no me lo perdería porque se trata de un esfuerzo gigante para la soberanía energética del país y para la producción de regalías para la provincia”.

“En fin, siempre es grato que nos visite un Presidente. Es un símbolo de federalismo que venga; pero el asunto no debe quedar en lo gestual o en el puro marketing. Debe hacer anuncios de obras que den trabajo y traigan esperanza a los fueguinos; yo diría que más que esperanzas los fueguinos necesitamos realidades y certezas. Necesitamos saber qué va a pasar con el turismo, por qué Aerolíneas Argentinas maltrata a sus usuarios, qué va a pasar con la campaña antártica en el 2021; qué vacuna va a llegar a Tierra del Fuego, cuándo, qué precio pagará la Argentina por ella y cómo serán los protocolos de logística para su distribución y aplicación”, finalizó el senador.