Hoy se conocerán los nombres de los dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia

El Consejo de la Magistratura sesionará hoy, pasadas las 16:30 horas, con propósito de dar por finalizado el llamamiento a cubrir los dos puestos vacantes que quedaron disponibles en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, luego de que este fuera ampliado por la Legislatura.

Luego de las entrevistas y los exámenes que tuvieron lugar sobre el cierre de la semana pasadas y tras dos días de debate, los consejeros definirán finalmente quiénes se quedarán con las dos sillas del máximo órgano judicial en Tierra del Fuego.

Los candidatos a integrar la Corte Fueguina con el actual vocal del Tribunal de Cuentas Miguel Longhitano, el camarista Civil de Río Grande Ernesto Loffler, el camarista Civil de Ushuaia Aníbal Acosta, la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano, la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marco, la ex fiscal de Ushuaia Karina Echazú, la prosecretaria de la Fiscalía de Ushuaia Claudia Gallo, el ex titular del Servicio Penitenciario Diego Vernaz, el ex legislador Manuel Raimbault, a los que se suman los abogados de fuera de la provincia Carolina Ferro, María de los Ángeles Diez, Héctor Salomón, Eduardo Aguilar y Gabriel David.