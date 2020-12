El Dr. Ernesto “Nené” Löffler es uno de los nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia

Tierra del Fuego ya tiene el cuarto Ministro de la Corte: el Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler. El otro cargo quedó vacante y se deberá realizar otro proceso, posiblemente el año que viene.

Löffler es actualmente juez de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego –ahora Distrito Norte– desde el 10 de septiembre de 2006 a la fecha. Asimismo me desempeñó, en dicho lapso, como juez del Tribunal Criminal y Correccional de Menores de Tierra del Fuego y actuó, en calidad de subrogante legal y en diversas causas, como juez del Superior Tribunal de Justicia y de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego –ahora Distrito Norte–. En estas funciones jurisdiccionales dictó más de 2.000 sentencias definitivas y 5.000 sentencias interlocutorias en el periodo comprendido desde mi asunción hasta el 31 de diciembre de 2019 –algunas de ellas fueron publicadas y comentadas en revistas especializadas.

Formación profesional

Estudios Primarios: Escuela 2 “Benjamín Zorrilla” Río Grande, Tierra del Fuego.

Egreso noviembre 1979.

Estudios Secundarios: Liceo Militar General Roca. Medalla de oro, premio Presidente de la Nación (9,73 primer promedio de promoción de los 5 años).

Título obtenido: Bachiller – Subteniente de Reserva del Ejército Argentino. Egreso diciembre 1984.

Estudios Universitarios: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad

Nacional de Buenos Aires –UBA–. Título obtenido: Abogado.

Egresó el 12 de diciembre de 1990.

Estudios y actividades de postgrado: Soy Doctor en Derecho por la Universidad Austral; realizó estudios de perfeccionamiento en Derecho Administrativo y sobre consolidación del estado de derecho en América Latina en la Universidad de Salamanca España; participó en el programa internacional de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, Argentina; me capacitó en Stetson’s program on the analisys of the american judial system, Stetson College of Law, Tampa, Florida, USA; participó en las jornadas de trabajo desarrolladas en la República de Costa Rica, especialmente, en la

Corte Interamericana de Derehos Humanos, en San José, en la Escuela Judicial y Formación de Jueces del Poder Judicial de Costa Rica, en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en el Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y en la Universidad de la Paz de Naciones Unidas; me perfeccionó en el seminario sobre Evidencia científica y Poder Judicial, desarrollado en la Ciudad de Munich, República de Alemania; estudió en la Universidad Tor Vergata a través del Corse Intensivo Armonizzazione della guistizia in europa. corti nazionali e tribunale europei, Sede Roma, Italia; investigó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia; en el Tribunal de Justicia de Europa en Bruselas,

Bélgica; en el Tribunal Constitucional Alemán en Karlsruhe, Alemania; en el Tribunal Constitucional Español en Madrid, España; en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, Washington DC, USA; en la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, Montevideo Uruguay; en la Corte Suprema de Justicia de México, en Distrito Federal, México; asistí a audiencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos en

Washington DC, USA; y, en el Tribunal Constitucional de Italia, Roma Italia, entre otros tantos tribunales de países de Europa y América. Es docente de grado y de postgrado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales –UCES-, de la Universidad Austral y de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tierra del Fuego; ha dirigido más de 40 tesis de grado y de postgrado; integré tribunales de defensa de tesis de maestría y publicó más de 50 artículos y 3 libros jurídicos como autor y coautor. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Tierra del Fuego; miembro de la Comisión del Doctorado en Derecho en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Buenos Aires y socio adherente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas –AMJA– y de la International Association of Women Judge –AIMJ–.

Títulos

Doctorado en Derecho Universidad Austral 2011-2019: Título obtenido: Doctor en Derecho. Tesis: La resolución de un conflicto insalvable entre la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos por parte de un juez nacional. Director de tesis –académico doctor Alfonso Santiago– calificada con máxima nota:

“mención honorífica Summa Cum Laudem” por unanimidad. Defendida ante el tribunal examinador que integraron los catedráticos de Derecho Constitucional doctor Alfonso Fernández Miranda Campoamor de la Universidad Complutense de Madrid, España; por el doctor Sergio Díaz Ricci de la Universidad Nacional de Tucumán; y, el doctor Alberto Bianchi por la Universidad Austral. Egreso noviembre de 2019. De los 14 Doctorados en Derecho, sometidos a proceso de acreditación, que se dictan en la República Argentina, es el único calificado con “A” por la CONEAU conforme Resolución 403/2010.

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral 2009-2010. Título obtenido: Magíster en Derecho y Magistratura Judicial (promedio 9,17 más alto de su curso). Tesis Justicia, Derecho y Tecnología en el fin del mundo. Director de tesis Doctor Luís María Palma. Egresó en octubre de 2010.

Especialización en Derecho Constitucional Universidad de Salamanca 2008. Título obtenido: Especialista en Derecho Constitucional. Trabajo de investigación: La irrupción de los principios generales del derecho y el control de constitucionalidad en el modelo Alexyano de tres niveles. Egresó junio de 2008.

El Dr. Ernesto Löffler está casado con Marilina Cristina Henninger y tiene dos hijas: Catalina María Löffler y Ana Ernestina Löffler.