PASO: Gobierno estira la definición hasta abril

El gobierno nacional estiró la definición sobre la suspensión de la PASO hasta abril del próximo año, cuando faltarán sólo dos meses para el cierre de listas. Si bien Alberto Fernández aseguró la semana pasada que será el Congreso donde se resolverá el cronograma electoral, será necesaria la firma del Presidente para incluir el debate en las sesiones extraordinarias que se activarán a partir del 4 de enero ya que, por ahora, la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no figuran en el temario enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento.

Este fin de semana, Santiago Cafiero explicó que si bien hay tiempo hasta abril para suspender las PASO, pero agregó que por los períodos del calendario electoral, «generalmente este tipo de cuestiones se hacen con un poco más de tiempo». «Hay que adaptar todos los tiempos, y si no se suspende el cronograma electoral de las PASO en el mes de abril, hay que empezar a trabajar», advirtió. El jefe de gabinete dejó claro que suspender las PASO no significa «suprimir la selección de candidatos internos que tenga cada partido o cada frente electoral, o que defina cada frente electoral en su Carta Orgánica en su reglamento de funcionamiento», sino que «lo que hace es que al no ser obligatoria no genere un acto electoral tan masivo como lo las PASO».