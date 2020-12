Aborto: Pastores fueguinos piden hacer ayuno a los fieles para evitar «la matanza de niños inocentes»

A través de un comunicado oficial del Consejo de Pastores de Tierra del Fuego, los representantes de los fieles en nuestra Provincia sentaron postura luego de la media sanción que obtuvo el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados.

El comunicado completo:

El Consejo de Pastores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresa su profundo desagrado y decepción por los votos favorables al Proyecto de Ley de “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto” por parte de los Diputados Nacionales Mabel Caparrós, Carolina Yutrovic, y Federico Frigerio, quienes con su voto han contribuido a que dicho proyecto haya tenido media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación en fecha 11 de diciembre de 2020. Estos legisladores -en una actitud egoísta- han omitido considerar que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de ellos, y han emitido sus votos apoyando un proyecto en manifiesta contradicción al sentir de la mayoría del Pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que -sin distinción de credos, razas, estratos sociales se ha expresado a favor de la vida del niño por nacer a través de multitudinarias caravanas y marchas en sus diferentes municipios. En otras palabras, estos legisladores ya no nos representan como fueguinos. Por el contrario, digno es de destacar el rol de los restantes 2 legisladores de nuestra provincia. Por ello, felicitamos a los Diputados Nacionales Rosana Bertone y Héctor Stefani por abrir sus bocas por quienes no pueden hablar ni defenderse (Proverbios 31:8-9) y votar en contra de este nefasto proyecto.

En efecto, consideramos a la vida humana como un don de Dios, la cual comienza desde el momento mismo de la concepción (en un todo de acuerdo con la postura de la Academia Nacional de Medicina); por lo que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano (Salmo 139:16). En consecuencia, y desde el punto de vista jurídico, el niño por nacer es un sujeto de derecho como lo reconocen la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 y 23), los tratados internacionales con raigambre constitucional (Art. 4° CADH, Art. 1° CDN- Art. 2° Ley 23.849), los distintos Códigos Nacionales y Constituciones Provinciales de nuestro País.

Por último, queremos alentar a nuestras congregaciones y a las familias fueguinas a unirse más que nunca en defensa de la vida humana, en oración, ayuno e incluso en movilizaciones de ser necesarias para que este Proyecto de Ley que impulsa la matanza de niños inocentes finalmente sea rechazado en la Cámara de Senadores. Un crimen jamás podrá ser considerado un derecho.

Pastores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur